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చంద్రబాబు, లోకేష్ ఫ్లెక్సీలు తగలబెట్టిన వారికి పెద్ద పీట..? అక్కడ టీడీపీలో అగ్గి రాజేస్తోందా..!

Kakinada News: కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గంలో టీడీపీకి ఇంచార్జ్ లేరు..! ఎనిమిదేళ్లుగా ఇంచార్జ్ లేకపోవడంతో.. ఇటీవలే కొత్త ఇంచార్జ్‌ను నియమించారు..! ఇప్పుడు కొత్త ఇంచార్జ్ నియామకం.. టీడీపీలో అగ్గి రాజేస్తోందా..! గతంలో పార్టీని బెదిరించి, చంద్రబాబు, లోకేష్ ఫ్లెక్సీలు తగలబెట్టిన వారికి పెద్ద పీట వేస్తున్నారని నేతలు పెదవి విరుస్తున్నారా..! మరోవర్గం మాత్రం.. కొత్త ఇంచార్జ్ నియామకం వెనుక జిల్లా అధ్యక్షుడి ప్రమేయం ఉందని ఆరోపిస్తుండటం సంచలనంగా మారిందా..! ఇంతకీ పాత ఇంచార్జ్‌కే కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించడం వెనుక ఉన్నది ఎవరు..!

Written ByG Shekhar
Published: Jul 27, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:07 PM IST
చంద్రబాబు, లోకేష్ ఫ్లెక్సీలు తగలబెట్టిన వారికి పెద్ద పీట..? అక్కడ టీడీపీలో అగ్గి రాజేస్తోందా..!
Image Credit: Kakinada News

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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