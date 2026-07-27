/చంద్రబాబు, లోకేష్ ఫ్లెక్సీలు తగలబెట్టిన వారికి పెద్ద పీట..? అక్కడ టీడీపీలో అగ్గి రాజేస్తోందా..!

Kakinada News: కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గంలో స్థానికేతరులకే పట్టం కడతారనే చర్చ ఎప్పటినుంచో ప్రచారంలో ఉంది. గతంలో స్థానికేతరుడైన వైసీపీ నేత కన్నబాబును 2009లో ప్రజలు గెలిపించారు. ఆ తర్వాత 2014లో పెద్దాపురం నియోజకవర్గానికి చెందిన పిల్లి అనంతలక్ష్మికి పట్టం కట్టారు. ఇక 2019లో కన్నబాబు మరోసారి గెలిస్తే.. 2024 ఎన్నికల్లో మెట్ట ప్రాంతానికి చెందిన పంతం నానాజీ జనసేన నుంచి విజయం సాధించారు. ఇక్కడి ఓటర్లు ఏ ఒక్కరిని రెండుసార్లు వరుసగా గెలిపించినా దఖాలాలు లేవు. ఇప్పుడు ఈ నియోజకవర్గంలో తెలుగు తమ్ముళ్లు అధిష్టానం పై గుర్రుగా ఉన్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది. 2020 స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరఫున అభ్యర్థులను నిలబెట్టలేదన్న కారణంతో అప్పటి వరకు ఇంచార్జ్ గా ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మిని పదవి నుంచి తొలగించారు. ఇది జరిగాక వారు పార్టీకి సైతం రాజీనామా చేస్తామని ప్రకటించి కొంతకాలం దూరంగా ఉండిపోయారు. దాంతో పార్టీ క్యాడర్ మొత్తం పరేషాన్ అయ్యారు. మాజీ ఇంచార్జ్ పిల్లి అనంతలక్ష్మి, కటకంశెట్టి బాబి, జోతుల నవీన్, పేరాబత్తుల రాజశేఖర్ ఇలా ఎవరి వద్దకు వెళ్లాలో తెలియక కార్యకర్తలు నలిగిపోయారు.
ఇక 2024 ఎన్నికలకు ముందు కాకినాడ రూరల్ కు ఇంచార్జ్ లేకపోవడంతో చంద్రబాబు ఈ సీటును జనసేనకి వదిలేశారు. తమకు టిక్కెట్ ఇవ్వలేదని ఆరోపిస్తూ పిల్లి దంపతులు మళ్లీ అలిగారు. వారి అనుచరులు చంద్రబాబు, లోకేష్ ఫ్లెక్సీలు, టిడిపి జెండాలు తగలబెట్టారు. అయినా అధిష్టానం పట్టించుకోలేదు. కనీసం పిల్లి దంపతులతో చంద్రబాబు, లోకేష్ మాట్లాడలేదు. ఆలోపే ఎన్నికలు రావడంతో కో ఆర్డినేటర్ గా కటకంశెట్టి బాబిని నియమించారు. దాంతో జనసేన అభ్యర్థి నానాజీ భారీ మెజారిటీతో గెలిచారు. కొంతకాలం వారి ఇరువురు ఎమ్మెల్యేను వెంటేసుకు తిరిగారు. ఈ లోగా ఎమ్మెల్యే నానాజీ పిల్లి దంపతులపై తీవ్ర ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఎన్నికల్లో తనను ఓడించేందుకు పిల్లి అనంతలక్ష్మి కొడుకు వైసీపీకి పని చేసాడని వైసీపీ తరఫున డబ్బులు పంచాడని తీవ్రంగా ఆరోపణలు చేశారు. ఆ తర్వాత పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్తిబాబు దంపతులు పూర్తిగా పార్టీ కార్యక్రమాలు వదిలేసి చేతులెత్తేశారు. అయితే కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గంపై టీడీపీ హైకమాండ్ ఇప్పుడు ఫోకస్ పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది.
ఇప్పటికే పిఠాపురం, కాకినాడ రూరల్ సీట్లను జనసేనకు వదిలేశారు. అక్కడ టీడీపీకి బలమైన నేతలు, క్యాడర్ ఉన్నారు. వారంతా తీవ్ర అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని కాస్తా ఆలస్యంగా టీడీపీ హైకమాండ్ గుర్తించినట్టు తెలుస్తోంది. అందుకే కాకినాడ రూరల్కు కొత్త ఇంచార్జ్ ను నియమించాలని నిర్ణయించారు. జిల్లా ఇంచార్జ్ మంత్రి నారాయణ కాకినాడలో సమావేశం పెట్టారు.
బాబీకి ఇంచార్జ్ పదవి ఇవ్వాలని ఒత్తిళ్లు పెరగడంతో ఏ నిర్ణయం తీసుకోకుండా వాయిదా వేశారు. ఆ తర్వాత విజయవాడలోని రాష్ట్ర పార్టీ కార్యాలయంలో మంత్రి నారాయణ ఇతర పెద్దలు రెండు వర్గాలతో సమావేశం అయ్యారు. ఇక్కడా ఏకాభిప్రాయం రాలేదు. దీంతో పార్టీ జాతీయ చంద్రబాబు నిర్ణయానికి వదిలేసారు. అదే రోజు రాత్రి చంద్రబాబు ఇరువురితో మాట్లాడారు. శెట్టి బలిజలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో పిల్లి అనంతలక్ష్మిని ఇంచార్జ్గా ప్రకటించారు. కటకంశెట్టి బాబీకి మరో గురుతర బాధ్యత అప్పగిస్తానని ప్రకటించారు.
ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం అంతా కూడా జిల్లా టిడిపి అధ్యక్షుడు జ్యోతుల నవీన్ మెడకు చుట్టుకుంటోంది. ఆయన భవిష్యత్తులో రూరల్ నుంచి పోటీ చేసేందుకు కటకం శెట్టి బాబీ అడ్డురాకుండా చేశారనే ప్రచారం సాగుతోంది. గతంలో అధిష్టానం అనుమతి లేకుండా పిల్లి అనంతలక్ష్మి, బాబీలతో సమావేశం పెట్టగా రచ్చ రచ్చ అయ్యింది. ఆ తర్వాత బాబీ వర్గానికి చెందిన మహిళలపై అనంతలక్ష్మీ వర్గీయులు దాడి చేశారు. మరోవైపు పిల్లి దంపతులకు మద్దతుగా జ్యోతుల నవీన్ ఉన్నారు. బాబీ వెంట కేడర్ ఉండడంతో అధిష్టానం కూడా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులు గమనిస్తోంది.
ఇటీవల జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ ఓ బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ తన కుమారుడు నవీన్ వచ్చే ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తాడని ప్రకటించారు. తాను జగ్గంపేట నుంచి పోటీ చేస్తే తన కుమారుడు మరో నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తారని ప్రకటించారు. ఇప్పుడీ పరిస్థితులన్నీ గమనిస్తే నవీన్ రూరల్ నుంచి పోటీ చేసేందుకు యువతలో పట్టున్న బాబీని తప్పించి వృద్ధాప్యంలో ఉన్న అనంతలక్ష్మిని నియమించడం ఇదంతా పథకం ప్రకారం జరుగుతుందని రూరల్ కార్యకర్తలు చెబుతున్నారు.
ఏదీఏమైనా ఒకే కుటుంబంలో తండ్రి కొడుకులు సీట్లు తెచ్చుకునే ప్రక్రియలోనే రూరల్ లో టిడిపిని బలి చేశారని తెలుగుతమ్ముళ్లు మండిపడుతున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు హామీ మేరకు బాబీకి తమ వర్గానికి తగిన గుర్తింపు ఇవ్వకపోతే తాడోపేడో తేల్చుకుంటామని సీరియస్ గానే చెబుతున్నారు. 2029 ఎన్నికలలో పోటీ చేసేందుకు ఇప్పటినుంచే నవీన్ పిల్లి వర్గాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని రాజకీయం చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు పెరిగాయి. అయితే 2029 ఎన్నికల్లో సిట్టింగ్ స్థానాన్ని జనసేన వదులుకుంటుందా అన్నది తేలాల్సి ఉంది.