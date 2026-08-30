Life Guard rescued man from drowning at rk beach in vizag: ఇటీవల కొంత మంది చెరువులు, బీచ్ ల దగ్గరకు వెళ్లి ప్రమాదాలకు గురౌతున్నారు. అంతే కాకుండా ఎవరు ఎంత చెప్పిన ఈత రాకున్న కూడా నీళ్లలో దిగి తమ ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విశాఖ పట్నంలోని ఆర్కే బీచ్ వద్ద పెను ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఉంటే రెల్లి వీధికి చెందిన ఈశ్వరావు బీచ్ వద్దకు వెళ్లాడు. విపరీతంగా అలలు వస్తున్నాయి. అతడు నీళ్లలో దిగి ఈత కొడుతున్నాడు.
విశాఖ బీచ్లో వ్యక్తి గల్లంతు.. కాపాడిన లైఫ్గార్డ్
బీచ్ వద్ద సరదాగా గడుపుతుండగా.. అలల ధాటికి లోపలికి కొట్టుకుపోయిన చిన్న ఈశ్వరరావు(56)
గమనించిన వెంటనే రంగంలోకి దిగి.. అతనిని సురక్షితంగా ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చిన లైఫ్గార్డ్ ధనరాజు
అక్కడ ఈత నిషేధమని లైఫ్గార్డ్ ముందే హెచ్చరించినా..… pic.twitter.com/uRFCotot6h
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) August 30, 2026
అయితే అక్కడ ఈత కొట్టడం నిషేధమని చెప్పిన కూడా విన్పించుకోలేదు. ఇంతలో బలమైన అలలతో సముద్రంలోకి కొట్టుకునిపోయాడు. అతని కేకలు విన్నఅక్కడే ఉన్న లైఫ్ గార్డ్ ధనరాజు వెంటనే నీళ్లలోకి దిగి అతడిని కాపాడాడు.
బెలూన్ లతో నింపి ఉన్న పైప్ ను పట్టుకునేలా చేసి, అతడిని అక్కడ నుంచి ప్రాణాలతో బైటకు వచ్చేలే చేశాడు. దీంతో తన ప్రాణాలు దక్కడంతో ఈశ్వరావు లైఫ్ గార్డ్ కు ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. ఈ ఘటనతో బీచ్ లో ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.
విశాఖ యారాడ బీచ్ లో యువకుడు గల్లంతు..
మరోవైపు విశాఖలొని యారాడ్ బీచ్ లో స్నానానికి దిగిన నలుగురు వ్యక్తులు గల్లంతయ్యారు. ఉత్తర ప్రదేశ్ చెందిన ఆవిరల్ సింగ్(23) యువకుడు గల్లంతు. మిగిలిని ముగ్గురిని రెస్క్యూటీమ్ కాపాడారు. గల్లంతయిన యువకుడి కోసం గాలింపు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో యారాడ బీచ్కు న్యూ పోర్ట్ పోలీసులు చేరుకున్నారు.
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