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Visakhapatnam: విశాఖ పట్నం ఆర్కే బీచ్ లో వ్యక్తి గల్లంతు.. ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడిన లైఫ్‌గార్డ్.. వీడియో వైరల్..

Vizag rk beach tragedy: వైజాగ్ లో  ఆర్కే బీచ్ వద్ద ఈదుకుంటూ వెళ్లిన  వ్యక్తి అలల ధాటికి గల్లంతయ్యాడు. వెంటనే అతడిని గమనించిన అక్కడే ఉన్న  లైఫ్‌గార్డ్ ధనరాజు అతడ్ని ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడాడు.ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా బీచ్ ప్రాంతంలో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 30, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:17 PM IST
Visakhapatnam: విశాఖ పట్నం ఆర్కే బీచ్ లో వ్యక్తి గల్లంతు.. ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడిన లైఫ్‌గార్డ్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: vizagrkbeachtragedy

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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