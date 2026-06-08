Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Visakhapatnam
  • /Vizag Steel Plant: వైజాగ్‌ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ఘోర ప్రమాదంలో 9కి చేరిన మృతులు.. ప్రముఖుల దిగ్భ్రాంతి
Live Now

Vizag Steel Plant: వైజాగ్‌ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ఘోర ప్రమాదంలో 9కి చేరిన మృతులు.. ప్రముఖుల దిగ్భ్రాంతి

Vizag Steel Plant Massive Accident 8 Workers Life End: విశాఖపట్టణంలోని స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి యంత్రాలతోపాటు కార్మికులు కాలి బూడిదయ్యారు. ఇప్పటివరకు అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం 8 మంది మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇవే

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 08, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:40 PM IST
Vizag Steel Plant: వైజాగ్‌ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ఘోర ప్రమాదంలో 9కి చేరిన మృతులు.. ప్రముఖుల దిగ్భ్రాంతి
Image Credit: Vizag Steel Plant Accident Live Updates
08 June 2026 06:38 PM (IST)

Vizag Steel Plant Accident Live.. నారా లోకేశ్‌ స్పందన

'వైజాగ్‌ స్టీల్ ప్లాంటు ప్రమాదంలో కార్మికులు మృతి చెంద‌డం తీర‌ని విషాదం. మృతుల కుటుంబాల‌కు నా ప్ర‌గాఢ సంతాపం తెలియ‌జేస్తున్నాను. గాయ‌ప‌డిన‌వారు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్ర‌భుత్వ యంత్రాంగం క్ష‌త‌గాత్రుల‌కు వైద్యం, ప్ర‌మాద స్థ‌లంలో స‌హాయ‌క‌చ‌ర్య‌ల‌ను ప‌ర్య‌వేక్షిస్తోంది'
- నారా లోకేష్, ఏపీ మంత్రి

08 June 2026 06:36 PM (IST)

Vizag Steel Plant Accident Live Updates.. క్షతగాత్రుల వివరాలు

స్టిల్‌ప్లాంట్‌లో జరిగిన ప్రమాదంలో గాయపడిన వారి వివరాలు బయటకు వచ్చాయి.

క్షతగాత్రులు వీరే
రావూరి మల్లికార్జున రావు
పల్లెల శ్రీనివాస్
అర్జున అప్పారావు
సత్యానంద్ 
సూరిబాబు
పైడిరాజు

08 June 2026 06:30 PM (IST)

Vizag Steel Plant Accident Live Updates.. హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి హోంమంత్రి

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్‌లోని ప్రమాదంపై హోం మంత్రి అనిత వెంటనే స్పందించి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. విశాఖ కలెక్టర్, నగర పోలీస్ కమిషనర్‌తో ఫోన్లో మాట్లాడి ప్రమాదంపై ఆరా తీశారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు మంత్రి ఆదేశించారు. ప్రమాద ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు వేగవంతం చేయాలని అధికారులకు చెప్పారు. విజయనగరం పర్యటనలో ఉన్న ఆమె స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే హుటాహుటిన ప్రమాద ఘటనా స్థలానికి బయలుదేరారు. ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడి, అధికారులకు హోంమంత్రి పలు సూచనలు చేస్తున్నారు.

08 June 2026 06:26 PM (IST)

Vizag Steel Plant Accident Live Updates.. వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. శాఖ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో జరిగిన ఘోర ప్రమాదం అత్యంత విషాదకరం అని తెలిపారు. ప్లాంట్‌లో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంలో పలువురు కార్మికులు మృతి చెందడం అత్యంత విషాదకరమని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

ఇకపైన ఇలాంటివి జరగొద్దు: వైఎస్ జగన్
'స్టీల్ మెల్టింగ్ షాప్-2 (ఎస్‌ఎంఎస్-2)లో హాట్ మెటల్ బకెట్లు కూలిపోవడంతో లిక్విడ్ స్టీల్ కార్మికులపై పడడంతో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరం. ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన కార్మికుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి. కుటుంబ పెద్దలను కోల్పోయిన బాధిత కుటుంబాలకు భగవంతుడు మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలి' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రార్థించారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను కోరారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్‌ జగన్‌ డిమాండ్ చేశారు.

పార్టీ నాయకత్వానికి ఆదేశం
'పారిశ్రామిక సంస్థల్లో కార్మికుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. భద్రతా ప్రమాణాల అమలులో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాలి' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ కోరారు. ప్రమాదంపై వెంటనే వైఎస్సార్‌సీపీ విశాఖపట్టణం నాయకత్వానికి వైఎస్‌ జగన్‌ దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రమాద బాధితులు, వారి కుటుంబాలకు అన్ని విధాలా అండగా నిలవాలని విశాఖ జిల్లా, ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ శ్రేణులకు వైఎస్ జగన్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించి, వారికి అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందించడంతో పాటు గాయపడిన కార్మికులకు మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందేలా పర్యవేక్షించాలని పార్టీ నాయకత్వానికి  సూచించారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో బాధిత కుటుంబాలకు వైఎస్సార్సీపీ అండగా ఉంటుందని వైఎస్ జగన్ భరోసా ఇచ్చారు.

08 June 2026 06:17 PM (IST)

Vizag Steel Plant Accident CM Chandrababu Shocked.. సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు  దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాద ఘటనపై అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రమాదంలో పలువురు కార్మికులు చనిపోవడంపై తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్లాంట్‌లో ప్రస్తుత పరిస్థితి, సహయక చర్యలను ముఖ్యమంత్రికి  అధికారులు వివరించారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో సహయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.

08 June 2026 06:14 PM (IST)

Vizag Steel Plant Accident Live Updates.. చరిత్రలో తొలిసారి?

వైజాగ్‌ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో లాడల్‌ బ్లాస్ట్ అవడం ఇదే తొలిసారిగా తెలుస్తోంది. స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ చరిత్రలో లాడల్‌ బ్లాస్‌ కావడం ఇదే తొలిసారి అని కార్మిక సంఘాలు చెబుతున్నాయి. ప్రమాద సమయంలో 150 టన్నుల లిక్విడ్‌ స్టీల్‌ మెటల్‌ ఉందని కార్మికులు చెబుతున్న మాట.

08 June 2026 06:12 PM (IST)

Vizag Steel Plant Accident Live Updates.. హృదయ విదాయకరం
విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో జరిగిన ప్రమాదంతో అక్కడ హృదయ విదాయకరంగా పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మరుగుతున్న స్టీల్‌ పడడంతో కార్మికులు అక్కడికక్కడే సజీవ సమాధి అయ్యారు. ప్రమాదం జరిగిన స్థలం లిక్విడ్‌ స్టీల్‌ ద్వారా బీమ్స్‌ తయారు చేసే ప్రాంతం.

08 June 2026 06:11 PM (IST)

Vizag Steel Plant Massive Accident Live Updates.. భయానక దృశ్యాలు

08 June 2026 06:07 PM (IST)

మృతులు పెరిగే అవకాశం
అత్యంత వేడిగా ఉండే ద్రవ ఉక్కు (లిక్విడ్‌ ఐరన్‌) పైకి ఎక్కించే క్రమంలో పొరపాటున కిందపడిపోయింది. ఈ వేడి తీవ్రతకు క్రేన్‌ కాలిపోగా.. కార్మికులు కూడా కాలిబూడిదయ్యారు. మరికొందరు అక్కడే పనిచేస్తున్న కార్మికులు ప్రమాదానికి గురయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనలో పలువురు కార్మికులు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు తెలుస్తుండగా.. వీటికి సంబంధించి అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Vizag Steel Plant Accident
Vizag
Vizag Steel Plant Accident Live Updates
Andhra Pradesh
Massive Accident
major accident
breaking News

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vizag Steel Plant: వైజాగ్‌ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ఘోర ప్రమాదంలో 9కి చేరిన మృతులు.. ప్రముఖుల దిగ్భ్రాంతి
Vizag Steel Plant Accident12 min ago
2
Sridhar Babu13 min ago
3
Manav Sutar23 min ago
4
Visakhapatnam Steel Plant Fire1 hr ago
5
CM Revanth Reddy1 hr ago