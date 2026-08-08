/బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం.. 2 రోజులు భారీ వర్షాలు..

Heavy Rain Alert: బంగ్లాదేశ్ పరిసరాలతో పాటు దక్షిణ బెంగాల్లో పరిసరాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుంది. దీని ప్రభావంతో ఈ రోజు వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం ఏర్పడనుంది. ఇది పశ్చిమ బెంగాల్తో పాటు ఉత్తర ఒడిషా, ఝార్ఖండ్ మీదుగా నార్త్ ఛత్తీస్గడ్ వైపు ప్రయాణించనుందని ఐఎండీ తెలిపింది. తీరం దాటే క్రమంలో ఒడిషాలో అల్ప పీడనం కేంద్రీకృతమైతే ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అటు కోస్తాంధ్రలో పిడుగులతో
కూడిన మోస్తారు వానలు పడే అవకాశాలున్నాయి. అటు తెలంగాణలో ఖమ్మం, ములుగు జిల్లాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. అంతేకాదు ఈ రోజు ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. అటు హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
మరవైపు పశ్చిమ పసిఫిక్ మహా సముద్రంలో ఏర్పడిన డాల్ఫిన్ టైఫూన్ సౌత్ చైనా సీ వైపు వచ్చిందని తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో బంగాళాఖాతంలో ఋతు పవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అటు వాయవ్య బంగాళ ఖాతంలో రాబోయే 12 గంటల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రానున్న రెండు రోజులు
శ్రీకాకుళం, మన్యం, విశాఖ, విజయనగరం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని పేర్కొంది.
పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు..
ఇక కోస్తాంధ్రలో పిడుగులతో కూడిన మోస్తారు వానలు పడొచ్చని చెప్పింది. గంటలకు 40 నుంచి 50 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు చెట్ల కింద, హోర్డింగులు, కరెంట్ స్తంభాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అటు నీటి పారుదల అధికారులు, విద్యుత్ శాఖ తమ ఉద్యోగులను అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించారు. ఏదైనా విపత్తు సంభవిస్తే యుద్ధ ప్రాతిపదికన మరమ్మత్తులు చేసేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు.
ఏపీలో విశాఖ గోపాలపట్నలో అత్యధిక వర్షపాతం..
నిన్న ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో విశాఖపట్నంలోని గోపాల పట్నం, మహారాణి పేట, విజయ నగరం జిల్లాలో దట్టిరాజేరు జిల్లాలో అత్యధికంగా 9.5 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది.
తెలంగాణలో సంగారెడ్డిలో అత్యధిక వర్షపాతం..
అటు తెలంగాణలో సంగారెడ్డిలో 10.5 సెం.మీ అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు అయింది. మెదక్ జిల్లా పాపన్న పేటలో 8.83 సెం.మీ, కామారెడ్డిలో IDOCలో 7.78 సెం.మీ, కొమరం భీమ్ కాగజ్ నగర్లో, మెదక్ ఎల్దుర్తిలో 7.05 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
రాజధానిలో రాజేంద్ర నగర్లో అత్యధిక వర్షపాతం..
హైదరాబాద్లోని మూడు కార్పోరేషన్ల పరిధిలో రాజేంద్ర నగర్లో అత్యధికంగా 4.63 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు మైలార్ దేవ్ పల్లిలో 3.33 సెం.మీ, రాజేంద్ర నగర్ సర్కిల్ ఆఫీస్లో 3.03 సెం.మీ, దుండిగల్ దూల పల్లి ఫారెస్ట్ ఏరియాలో 1.88 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు ఆసిఫ్ నగర్, షామిర్ పేట, కాప్రా, కీసర, షేక్ పేట, బండ్లగూడ, బాలాపూర్, కుత్బుల్లాపూర్, శేరిలింగం పల్లి, బాచుపల్లి, బాలాపూర్, బహదూర్ పుర ప్రాంతాల్లో 1 సెం.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
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