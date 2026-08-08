Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Visakhapatnam
  • /బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం.. 2 రోజులు భారీ వర్షాలు..

బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం.. 2 రోజులు భారీ వర్షాలు..

Low Pressure in Bay Of Bengal: వాయవ్య బంగాళ ఖాతంలో మరికొన్ని గంటల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఏపీ విత్తుల నిర్వహణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రానున్న రెండు రోజులు ఉత్తరాంధ్రలోని  శ్రీకాకుళం, మన్యం, విశాఖ, విజయనగరం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని పేర్కొంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 08, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:28 AM IST
బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం.. 2 రోజులు భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Low Pressure in Bay Of Bengal (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పాతబస్తీ శ్రీ మహంకాళేశ్వర ఆలయంలో బంగారు బోనం ఎత్తిన నిహారిక..
2
3
4
5