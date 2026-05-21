Man murder attempts on woman over extra marital affair in vizag: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు మరీ దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. పెళ్లి చేసుకుని చక్కగా కాపురం చేసుకొవాల్సింది పోయి కట్టుకున్న వారిని కాటికి పంపుతున్నారు. చిన్న చిన్న గొడవలకే హత్యలు,సుపారీలు ఇచ్చి మర్డర్ లు చేయిస్తున్నారు. మరికొంత మంది డబ్బుల కోసం ఎంతటికైన దిగజారుతున్నారు. మరికొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుని మరీ ఘోరాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. విశాఖపట్నం జిల్లా కాపులుప్పాడ సమీపంలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
కొన్నేళ్లుగా కార్తీక్, ఆశ మధ్య వివాహేతర సంబంధం కొనసాగుతుంది . ఇద్దరు తరచుగా క్లోజ్ గా తిరిగేవారు. కానీ ఇంతలో ఆశ మరోకరితో సీక్రెట్ గా రిలేషన్ పెట్టుకుందని కార్తీక్ అనుమానం పెంచుకున్నాడు. దీనిపై ఇద్దరి మధ్య తరచుగా గొడవలు జరిగేవి.
ఇటీవల ప్రియుడు కార్తీక్ మాట్లాడుకుందామని చెప్పి ఆశను నగర శివారులోకి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో కోపంలో కార్తీక్ .. ఆశ మెడ చుట్టు జీఐ వైర్ చుట్టేసి చంపేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఆమె ఊపిరాడక కింద పడిపోయింది. ఆ తర్వాత ఆమె చనిపోయిందని భావించి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. స్థానికులు యువతిని గుర్తించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
కొనఊపిరితో ఉన్న ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. బాధితురాలు ఆస్పత్రిలో కొలుకుంటుంది. దీనిపై బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు పరారీలో ఉన్న కార్తీక్ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
