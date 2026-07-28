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Simhachalam: నేటి నుంచి సింహాచలం గిరిప్రదక్షిణ.. గురు పౌర్ణమి వేళ భక్తులకు మరో శుభవార్త చెప్పిన అప్పన్న ఆలయ కమిటీ..!

Simhachalam giri pradakshina: సింహాచలం గిరిప్రదక్షిణకు దాదాపు 10 లక్షల మంది పాల్గొనే అవకాశం ఉన్నట్లు  ఆలయ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీని కోసం  గిరి ప్రదక్షిణ జరిగే 32 కిలో మీటర్ల పరిధిలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 28, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:30 PM IST
Simhachalam: నేటి నుంచి సింహాచలం గిరిప్రదక్షిణ.. గురు పౌర్ణమి వేళ భక్తులకు మరో శుభవార్త చెప్పిన అప్పన్న ఆలయ కమిటీ..!
Image Credit: simhachalamtemple(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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