/Simhachalam: నేటి నుంచి సింహాచలం గిరిప్రదక్షిణ.. గురు పౌర్ణమి వేళ భక్తులకు మరో శుభవార్త చెప్పిన అప్పన్న ఆలయ కమిటీ..!

Massive arrangements for Simhachalam giri pradakshina: విశాఖ పట్నంలోని సింహాచల శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి గిరిప్రదక్షిణను దేశంలోనే అతి పెద్ద గిరిప్రదక్షిణగా చెప్తుంటారు. ప్రతి ఏటా లక్షలాదిగా భక్తులు తరలి వచ్చి ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొంటారు. ఈ సారి కూడా అప్పన్న ఆలయ సిబ్బంది సుమారు 32 కిలోమీటర్ల మేర జరగనున్న గిరి ప్రదక్షిణకు కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అనేక సదుపాయాలు సైతం కల్పించారు.
జులై 28తో పాటు, ఆషాడ పౌర్ణమి 29న రెండు రోజుల పాటు గిరి ప్రదక్షిణ జరుగనుంది. ఈ మార్గంలో ట్రాఫిక్, భద్రత, వైద్యం, విద్యుత్ సదుపాయాల ఏర్పాటు చేశారు. విశాఖ మహా నగరపాలక సంస్థ 32 కిలోమీటర్ల మేర 30 సహాయక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. గిరి ప్రదక్షిణ మార్గాన్ని 7 జోన్లు, 28 సెక్షన్లుగా విభజించి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. సింహాచలం తొలిపావంచ, అడవివరం జంక్షన్, హనుమంతువాక, అప్పుఘర్, మాధవధార, ఎన్ఎస్టీఎల్ గేట్, గోపాలపట్నం ప్రాంతాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు.
మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఈ గిరిప్రదక్షిణ ప్రారంభంకానుంది. భక్తుల కోసం షవర్ బాత్ సదుపాయంకూడా కల్పించారు. మరోవైపు రేపు ఆషాడ పౌర్ణమి వేళ సైతం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. సముద్ర స్నానాల ప్రమాదాలు జరగకుండా, భక్తులు సురక్షితంగా ఉండేలా తీర ప్రాంతంలో బారికేడ్లను ఏర్పాటుచేశారు.
తొలి పూజను అశోక్ గజపతి రాజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రారంభిస్తారు. ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ ను వాడొద్దని అధికారులు ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. భక్తులు భారీగా విశాఖపట్నం గిరిప్రదక్షిణకు చేరుకుంటున్నారు. గోవింద నామస్మరణలతో విశాఖ మార్గలు మార్మోగిపోతున్నాయి.
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