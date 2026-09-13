Chiranjeevi: అభిమానులకు 'చిరంజీవి' భరోసా.. మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్న మెగాస్టార్‌

Chiranjeevi Life Insurance: దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా ప్రేక్షకులను తన సినిమాలతో వినోదం అందిస్తున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి లక్షలాది మంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్నారు. అభిమానులతో చక్కటి అనుబంధం పంచుకునే చిరంజీవి మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్నారు. గొప్ప మానవతావాది అని, అభిమానులను కూడా సొంత మనుషులుగా ఆదరించే గొప్ప మనసున్న మనిషిగా మరోసారి చిరంజీవి నిరూపించుకున్నారు. తన అభిమానులకు బీమా కల్పించారు.
పెందుర్తి నియోజకవర్గం సుజాతనగర్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో చిరంజీవి అభిమానులకు రూ.5 లక్షల బీమా పత్రాలను జనసేన పార్టీ ఉమ్మడి విశాఖపట్నం రూరల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు, పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేశ్ బాబు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి అభిమాన సంఘాల నాయకులను ఘనంగా సత్కరించారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గొప్ప మానవతావాది అని, అభిమానులను కూడా సొంత మనుషులుగా ఆదరించే గొప్ప మనసున్న మహామనిషి అని కొనియాడారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేశ్ బాబు మాట్లాడుతూ.. ఇప్పటివరకు ఏ సినీ హీరో కూడా ఆలోచించని విధంగా అభిమానుల ఆరోగ్యం, ఆయా కుటుంబాల బాధ్యతను గుర్తించి సీనియర్ అభిమానులకు రూ.5 లక్షల చొప్పున బీమా చేయించడం ఒక్క మెగాస్టార్ చిరంజీవికే సాద్యమైందని వెల్లడించారు. చిరంజీవి జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో అభిమానులకు చిరంజీవి నేరుగా బీమా పత్రాలను అందచేశారని తెలిపారు. అక్కడకు వెళ్లడానికి వీలు కాని వారికి ఆయా ప్రాంతాల్లోని నాయకుల ద్వారా అందిస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే రమేశ్ బాబు చెప్పారు. పెందుర్తి, గాజువాక, అనకాపల్లి ప్రాంతాల అభిమానులకు ఈ బీమా పత్రాలు అందించే అరుదైన అవకాశం తనకు దక్కిందని పేర్కొన్నారు.
'చిరంజీవి అభిమానిగా ఉన్న తనను రాజకీయ నాయకుడిని చేసిన నా ఆరాధ్య దైవం చిరంజీవి. ఆయన చేపట్టిన కార్యక్రమంలో భాగస్వామిని కావడం గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తున్నా' అని ఎమ్మెల్యే రమేశ్ బాబు వివరించారు. రక్తం లభించని రోజుల్లో చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ను ఏర్పాటుచేసి ఎందరో అభాగ్యులకు ప్రాణదానం చేసిన మహామనిషి చిరంజీవి అని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి అభిమానులు కోయిలాడ శ్రీనివాసరావు, గల్లా కొండలరావు, పిఎస్ ఆనంద,పోలరౌతు వెంకటరమణ, మధు, బంటు కనకరాజు, దేముడు, వాసుపల్లి చల్లారావు, భార్గవ్, అయిత సింహాచలం, పిల్లా జగన్మోహన్ పాత్రుడు, గొర్ల అప్పారావు, అయితే శ్రీనివాసరావు, ఆర్ఎస్ నాయుడు, సదరం భీమేశ్వరరావు, సేనాపతి సోమశేఖర్, ఉరిటి లక్కీ గోవింద్, ముక్కా సంతోష్, రాపర్తి కిశోర్, మడక బంరాజు, కోన మోహన్ కుమార్ నాయుడు, చీర రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.