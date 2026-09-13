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Chiranjeevi: అభిమానులకు 'చిరంజీవి' భరోసా.. మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్న మెగాస్టార్‌

Mega Star Chiranjeevi Insurance Worth Of Rs 5 Lakhs To His Fans: లక్షలాది అభిమానులను చిరంజీవి తన ఆత్మీయులుగా భావిస్తుంటారు. నిత్యం అభిమానులకు అండగా నిలిచే చిరంజీవి మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్నారు. తనపై అభిమానం చూపిస్తున్న వారికి భరోసాగా నిలిచారు. అభిమానులకు జీవిత బీమా కల్పించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 13, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:19 PM IST
Chiranjeevi: అభిమానులకు 'చిరంజీవి' భరోసా.. మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్న మెగాస్టార్‌
Image Credit: Chiranjeevi Insurance

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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