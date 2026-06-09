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Nara Lokesh: 90 రోజుల్లోనే విశాఖ స్టీల్ ప్రమాద బాధితుల హమీలు నెరవేరుస్తాం.. మంత్రి నారా లోకేష్..

Minister nara lokesh on vizag steel plant accident: గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మృతి చెందినవారి కుటుంబాలలో చదువుకున్న పిల్లలు ఉంటే పర్మినెంట్ ఉద్యోగం ఇస్తున్నట్లు మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా.. బాధితులకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామని మంత్రి  భరోసా ఇచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 09, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:54 PM IST
Nara Lokesh: 90 రోజుల్లోనే విశాఖ స్టీల్ ప్రమాద బాధితుల హమీలు నెరవేరుస్తాం.. మంత్రి నారా లోకేష్..
Image Credit: naralokesh(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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