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Monitor Lizard: వైజాగ్‌లో ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ఘటన..బాత్రూమ్‌లో భయంకరమైన చప్పుళ్లు..కమోడ్ తెరిచి చూస్తే ఘోరం..

Monitor Lizard In Vizag: విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ గృహ సముదాయాల్లో భయంకరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. టాయిలెట్ అలికిడితో ఒక్కసారిగా కుటుంబసభ్యులు ఉలిక్కిపడ్డారు. అందులో వెళ్లి చూడగా పెద్ద ఉడుము కనిపించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 03, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:52 PM IST
Monitor Lizard: వైజాగ్‌లో ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ఘటన..బాత్రూమ్‌లో భయంకరమైన చప్పుళ్లు..కమోడ్ తెరిచి చూస్తే ఘోరం..
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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వైజాగ్‌లో ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ఘటన..బాత్రూమ్‌లో భయంకరమైన చప్పుళ్లు..కమోడ్ తెరిచి చూస్తే
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