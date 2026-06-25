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Visakhapatnam: విశాఖ పట్నంలో పెను విషాదం.. పెళ్లైన 40 రోజులకే నవవధువు అనుమానాస్పద మృతి.. ఏం జరిగిందంటే..?

Newlywed woman died in Visakhapatnam:  పెళ్ళైన  40 రోజులకే నవ వధువు యాండ్రాపు కృష్ణవేణి (25) అనుమానాస్పదస్థితిలో ఊరి వేసుకుని మృతి చెందటం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది. విశాఖ మహిళ ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 25, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:06 PM IST
Visakhapatnam: విశాఖ పట్నంలో పెను విషాదం.. పెళ్లైన 40 రోజులకే నవవధువు అనుమానాస్పద మృతి.. ఏం జరిగిందంటే..?
Image Credit: vizagnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Visakhapatnam: విశాఖ పట్నంలో పెను విషాదం.. పెళ్లైన 40 రోజులకే నవవధువు అనుమానాస్పద..
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