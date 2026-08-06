/Vizag Rains: జలమయమైన కాలనీలు.. విశాఖ నగరాన్ని వణికించిన భారీ వర్షం

Heavy Rain In Vizag: ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్న సమయంలో విశాఖపట్టణం నగరంలో చాలా రోజుల తర్వాత భారీ వర్షం కురిసింది. వర్షాకాలం ప్రారంభమైన రెండు నెలల తర్వాత కుండపోత వాన పడింది. పగటిపూట మొత్తం ఎండ వేడిమి ఉండగా.. సాయంత్రం కాగానే వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. అనంతరం ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షం కురిసింది. ఎలాంటి ముందస్తు హెచ్చరికలు లేకుండా వాన పడడంతో విశాఖవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
ఆకస్మికంగా కురిసిన వర్షంతో విశాఖపట్టణం నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. వర్షం కారణంగా ప్రధాన రహదారులపై భారీగా వరద నిలిచింది. కుండపోత వర్షంతో డ్రైనేజీల్లో ఉద్ధృతంగా వరద ప్రవహించింది. భారీ వర్షంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనగా.. భారీ వరద కారణంతో వాహనాల రాకపోకలు స్తంభించాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. వాహనదారులతోపాటు పాదచారులు అవస్థలు ఎదుర్కొన్నారు. దీంతో నీటిలోనే ప్రయాణం సాగించారు.
కుండపోత వర్షంతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వరద చేరింది. ఎక్కడా ఇంకుడుగుంతలు కనిపించకుండా పోవడంతో నగరంలో వర్షపు నీటి సంరక్షణపై మళ్లీ చర్చ జరిగింది. వర్షపు నీరంతా డ్రైనేజీల ద్వారా సముద్రంలోకి వృథాగా చేరుతోంది. భారీ వర్షాలతో నగర డ్రైనేజీ వ్యవస్థపై మరోసారి ప్రశ్నలు మొదలయ్యాయి. వర్షపు నీటి నిల్వ, ఇంకుడు గుంతల ఏర్పాటుపై నిపుణుల సూచనలు చేసినా అధికార యంత్రాంగం పెడచెవిన పెట్టింది. ఉరుములు, మెరుపుల సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచించారు. అవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
రేపు కూడా వర్షాలు
విశాఖపట్టణంలో గురువారం భారీ వర్షం పడగా రేపు కూడా వర్షం హెచ్చరికలు ఉన్నాయి. మరో 24 గంటల పాటు పలుచోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు.. అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
భారీ వరద
ఎగువ కురుస్తున్న వర్షాలతో ఏపీలోని పలు ప్రాజెక్టులకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. తుంగభద్ర జలాశయానికి భారీ వరద ప్రవాహం కొనసాగుతూనే ఉంది. దీంతో ఆ ప్రాజెక్టులో నీటి నిల్వ 66 టీఎంసీలకు చేరింది. తుంగభద్ర డ్యామ్కు 50,726 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో కొనసాగుతుండడంతో నీటిమట్టం పెరుగుతోంది. భారీ వరద వస్తుండడంతో రైతుల్లో ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. భారీ వరద కొనసాగుతున్నా కూడా డ్యామ్ నుంచి నీటి విడుదల స్వల్పంగా ఉంది. 1,423 క్యూసెక్కుల నీటిని మాత్రమే విడుదల చేస్తున్నారు. తుంగభద్రలో పెరుగుతున్న నీటి నిల్వలతో కృష్ణా నదీ పరివాహక ప్రాంత రైతులు.. రాయలసీమ ప్రాంత సాగుకు సానుకూల సంకేతాలుగా భావిస్తున్నారు. వచ్చే రోజుల్లో ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాలపై నీటి లభ్యత ఆధారపడి ఉండనుంది.
తుంగభద్ర ప్రాజెక్టులో నీటి నిల్వల లెక్కలు
డ్యామ్ పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం 1,633 అడుగులు
ప్రస్తుతం నీటిమట్టం 1,621.52 అడుగులు
మొత్తం నిల్వ సామర్థ్యం 105.788 టీఎంసీలు
ప్రస్తుతం నీటి నిల్వ 66 టీఎంసీలు