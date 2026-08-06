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Vizag Rains: జలమయమైన కాలనీలు.. విశాఖ నగరాన్ని వణికించిన భారీ వర్షం

One Hour Heavy Rain In Visakhapatnam Tomorrow Also Rain Alert To Vizag: భారీ వర్షాలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అడపాదడపా కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో విశాఖపట్టణంలో భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ వర్షానికి కాలనీలన్నీ జలమయమయ్యాయి. దీంతో వాహనదారులతోపాటు స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. విశాఖ వర్షానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 06, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:09 PM IST
Vizag Rains: జలమయమైన కాలనీలు.. విశాఖ నగరాన్ని వణికించిన భారీ వర్షం
Image Credit: Heavy Rain In Visakhapatnam

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Vizag Rains: జలమయమైన కాలనీలు.. విశాఖ నగరాన్ని వణికించిన భారీ వర్షం
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