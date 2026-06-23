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Visakhapatnam: పరవాడ ఫార్మాసిటీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. ఇద్దరు మృతి, ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న మరో ఇద్దరు! అసలేం జరిగిందంటే?

Anakapalli Parawada Pharma City Fire Accident: అనకాపల్లి పరవాడ ఫార్మసిటీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. దక్షిణ ఎనర్జీ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరు కూడా మంటల్లో చిక్కుకున్నట్లు సమాచారం రావడంతో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 23, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:32 AM IST
Visakhapatnam: పరవాడ ఫార్మాసిటీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. ఇద్దరు మృతి, ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న మరో ఇద్దరు! అసలేం జరిగిందంటే?
Image Credit: Anakapalli Parawada Pharma City Fire Accident:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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