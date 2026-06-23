/Visakhapatnam: పరవాడ ఫార్మాసిటీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. ఇద్దరు మృతి, ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న మరో ఇద్దరు! అసలేం జరిగిందంటే?

Anakapalli Parawada Pharma City Fire Accident: వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదం గురించి మరువకముందే మరో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ ఫార్మసిటీలోని దక్షిణ ఎనర్జీ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో భారీ ఎత్తున మంటలు వ్యాపించాయి. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మరణించగా, మరో ఇద్దరు చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. పరిశ్రమలోని ఒక విభాగంలో మంటలు వేగంగా విస్తరించడంతో, విధుల్లో ఉన్న కార్మికులు బయటకు వచ్చే అవకాశం లేక అక్కడే చిక్కుకుని సజీవ దహనం అయ్యారు. మంటల కారణంగా ఫ్యాక్టరీ లోపల అంతటా దట్టమైన పొగ అలుముకుంది. మరో ఇద్దరు కార్మికులు ఇంకా లోపలే చిక్కుకుపోయినట్లు సమాచారం ఉండటంతో, వారిని రక్షించేందుకు సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఫైర్ ఇంజన్లు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని, మంటలను అదుపు చేయడానికి రెస్క్యూ టీమ్ తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది. కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ కావడంతో మంటలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ మంటలు చెలరేగడానికి అసలు కారణం ఏమిటో ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల జరిగిందా? లేదా రసాయనాల లీకేజీ వల్ల జరిగిందా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి..
విశాఖ అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడలో జరిగిన ఫార్మసిటీ అగ్ని ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో మరణించిన కార్మికుల కుటుంబాలకు ఆయన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేయడమే కాకుండా, అధికారులతో ఘటనపై ఆదా తీశారు.. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సీఎం ఆదేశించారు. అధికారులు కూడా ప్రమాదం ఎంత సీరియస్ అనేది సీఎంకి చెప్పారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఫార్మసిటీ ఫైర్ స్టేషన్ నుంచి రెండు, పరవడ నుంచి ఇంకోటి చేరుకుని మంటలను వెంటనే అదుపులోకి తెచ్చామని అధికారులు సీఎంకి వివరించారు.
ఈ ఘటనపై హోం మంత్రి అనిత స్పందిస్తూ, జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలతో ఫోన్లో మాట్లాడి సహాయక చర్యలను వెంటనే వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. క్షతగాత్రులకు అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందించాలని ఆమె కోరారు. ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని, బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని ఆమె తెలిపారు.
మరోవైపు, మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ కూడా మృతుల కుటుంబాలకు తన సానుభూతిని తెలియజేస్తూ, అధికారులకు సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం తోడుంటుందని, కార్మికుల భద్రతే ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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