/Pawan Kalyan Speech Bhogapuram: ప్రధాని మోదీపై బూతులు.. విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ఎమోషనల్!

Pawan Kalyan Speech At Bhogapuram Airport Inauguration: అల్లూరి సీతారామరాజు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ వేదికపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన ప్రసంగం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వాన్ని, దేశం కోసం ఆయన పడుతున్న శ్రమను కొనియాడుతూ పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు..
ఒకప్పుడు బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టే దుస్థితిలో ఉన్న దేశాన్ని, ప్రధాని మోదీ తనదైన పాలనతో ప్రపంచంలోనే గౌరవప్రదమైన స్థానంలో నిలబెట్టారని పవన్ ప్రశంసించారు. 144 కోట్ల మంది ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు ఒక్క రోజు కూడా సెలవు తీసుకోకుండా మోదీ అంకితభావంతో పనిచేస్తున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కొనియాడారు.
భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కు వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పేరు పెట్టడం ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు ఎంతో గర్వకారణమని, ఆయన ఆశయాలను ఇది భావితరాలకు చాటుతుందని అన్నారు. ఉత్తరాంధ్రకే చెందిన జీఎమ్మార్ సంస్థ ఈ ప్రాజెక్ట్ను పూర్తి చేయడం సంతోషకరమని పేర్కొన్నారు.
భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు..
దేశం కోసం నిరంతరం కష్టపడుతున్న ప్రధానిని జంతర్మంతర్ వద్ద కొందరు విమర్శించడం చూసి తనకు కన్నీళ్లొచ్చాయని పవన్ కళ్యాణ్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. "పళ్లున్న చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు" తగులుతాయని, దేశ రక్షణ కోసం శ్రమిస్తున్న మోదీకి ప్రతి ఒక్కరూ అండగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రధానిని ఎదుర్కొనే నాయకుడు లేడని, ఆయన విశాల హృదయానికి అందరూ నమస్కరించాల్సిందేనని అన్నారు.
భోగాపురం విమానాశ్రయం రాష్ట్రాభివృద్ధికి, మౌలిక వసతుల విస్తరణకు బలమైన పునాదిగా మారుతుందని, దీనిద్వారా రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు భారీగా పెరుగుతాయని పవన్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
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