Alluri Seetharamaraju International Airport: ఉత్తరాంధ్రకు ముఖ ద్వారం విజయ నగరం జిల్లా భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని దేశ ప్రధాని నరేంద్రమోడీ ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. ఈ ఉద్విగ్న క్షణాల కోసం ఉత్తరాంధ్రలోని మూడు ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రజలు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కు సంబంధించిన అన్ని పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రారంభోత్సవం తర్వాత ఇక్కడ నుంచి పలు అంతర్జాతీయ మార్గాల్లో విమానాలు నడవనున్నాయి.
చాలా రోజుల తర్వాత ప్రధాన మంత్రి మళ్లీ ఆంధ్ర ప్రదేశ్కు వస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ప్రధాని పర్యటన పనుల్లోనే నిమగ్నమైంది. ఈ పర్యటనను నభూతో అన్న రీతిలో విభిన్నంగా తీర్చిదిద్దనున్నారు. ఇప్పటికే అధికారులకు దిశా నిర్దేశం చేయనున్నారు.
ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో ఎయిర్పోర్ట్..
ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో, అంతర్జాతీయ హంగులతో సర్వాంగ సుందరంగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ విమానాశ్రయం పనులు నూటికి నూరుశాతం పూర్తయ్యాయి. ప్రారంభోత్సవం తేదిపై ప్రభుత్వం తర్జనభర్జనలు పడింది. చివరకు ప్రధాని మంత్రి కార్యాలయం అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడంతో ఆగష్టు 1న ప్రారంభోత్సవం తేదిని ఖరారు చేశారు.
స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి పర్యవేక్షణ..
2014లో నాటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో మొదలైన భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ పనులను కూటమి ప్రభుత్వం వేగవంతం చేసి, రెండేళ్ల కాలంలో పూర్తి చేసింది.ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిలో భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. కొత్త అవకాశాల వల్ల రాష్ట్ర ఆర్థిక కార్యకలాపాలు వేగవంతమవుతాయని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. విమాన రాకపోకలు మొదలైన తర్వాత ఆ ప్రాంత ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడనున్నాయి. సామాన్యులు కూడా అనేక రకాలుగా లబ్ధి పొందనున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపడనున్నాయి. రవాణాకే కాకుండా, టూరిజం, పారిశ్రామిక రంగాల అభివృద్ధికి ఈ ఎయిర్పోర్ట్ దోహదపడనుంది. ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పెరగడం వల్ల అన్ని వర్గాలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. సంపద సృష్టికి ఇది తోడ్పడుతుందని సీఎం అన్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, హైవేలు, పోర్టులు, ఎయిర్పోర్ట్లతో ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి కొత్త పుంతలు తొక్కనుంది.
నభూతో నభవిష్యత్'గా ప్రధాని పర్యటన ఏర్పాట్లు..
ఇక కేంద్ర విమానాయన మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు ఆ ప్రాంత ఎంపీగా ఉంటూ భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కు సంబంధించిన అన్ని అనుమతులు వచ్చేలా చేశారు. మరోవైపు రాష్ట్ర మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు భోగాపురానికి పరుగులు తీస్తున్నారు. జిల్లామంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, ఇంచార్జి మంత్రి వంగలపూడి అనిత, కలెక్టర్ రామ సుందరరెడ్డి, ఎస్పీ దామోదర్ సహా విశాఖ రేంజ్ ఐజీ భోగాపురంలోనే మకాం పెట్టి ప్రధాని పర్యటన ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణలో తలమునకలై ఉన్నారు. ప్రధాని పర్యటన నేపథ్యంలో భారీ ఎత్తున జన సమీకరణకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేస్తోంది. దీని కోసం 60 ఎకరాల స్థలాన్ని గుర్తించారు. ఇప్పటికే ఆరువేల వాహానాలు పట్టేలా వాహనాల పార్కింగ్ స్థానాలను ఎంపిక చేశారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో నేలను చదును చేస్తున్నాయి. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ప్రధాని పర్యటన నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాలను నిర్వహిస్తున్నారు. విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవాన్ని ప్రజలు పండగలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని బాబు పిలుపునిచ్చారు. మరో రెండు రోజుల్లో ప్రధాన మంత్రి భద్రతా దళాలు ఎయిర్పోర్ట్ను తమ అధీనంలోకి తీసుకోనున్నారు.
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