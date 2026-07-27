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ఆగష్టు 1న భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ప్రారంభోత్సవం.. జాతికి అంకితం చేయనున్న ప్రధాని మోడీ..

PM Modi Inaugurates Bhogapuram Airport: ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో మరో అంతర్జాతీయ ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఉత్తరాంధ్రకు  గేట్ వేగా చెప్పుకునే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ఆగష్టు 1న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం జరుపుకోనుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 27, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:01 PM IST
ఆగష్టు 1న భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ప్రారంభోత్సవం.. జాతికి అంకితం చేయనున్న ప్రధాని మోడీ..
Image Credit: Bhogapuram Airport (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఆగష్టు 1న భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ప్రారంభోత్సవం.. జాతికి అంకితం చేయనున్న ప్రధాని మోడీ..
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