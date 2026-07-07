Rajahmundry Politics: రాజమండ్రిలో టీడీపీ, వైసీపీ మధ్య కొత్త రగడ మొదలైంది. వైసీపీ మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్, టిడిపి ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ మధ్య గత రెండేళ్లుగా పలుసార్లు మాటల యుద్ధం జరిగింది. వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ప్రజా ధనం వృధా అయ్యేలా అనాలోచిత పనులు జరిగాయని ఎమ్మెల్యే విమర్శిస్తూ వచ్చారు. దీనికి కౌంటర్ గా కూటమి ప్రభుత్వంలో రాజమండ్రి నగరం అభివృద్ధి లేక కళావిహీనం అయ్యిందని మాజీ ఎంపీ విమర్శించేవారు. తాజాగా రాజమండ్రిలో శాంతి భద్రతలపై టీడీపీ, వైసీపీ మధ్య రగడ నెలకొంది. అక్రమ కేసులు... అరెస్టులు చేస్తున్నారంటూ వైసీపీ నేతలు ఆందోళన బాటపట్టారు. రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమల్లో భాగంగా వైసీపీకి చెందిన వారిపై పి.డి యాక్ట్ తో కక్ష సాధింపు జరుగుతోందంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనికి కౌంటర్ గా నగరంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ తమకు ముఖ్యమని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ అంటున్నారు. రప్పరప్పా అంటున్న వారి తోలు తీస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. దీంతో ప్రశాంతంగా ఉండే రాజమండ్రి రాజకీయాల్లో శాంతి భద్రతలపై రచ్చ జరుగుతోంది.
ఇటీవల రాజమండ్రి వైసీపీకి చెందిన బీసీ విభాగం అధ్యక్షుడు పీతా రామకృష్ణ పై పోలీసులు పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. అయితే ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ ఒత్తిడితోనే పోలీసులు తమ పార్టీకి చెందిన పీతా రామకృష్ణ పై పి.డి చట్టాన్ని ప్రయోగించి జైలుకు పంపించారని మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ ఆరోపిస్తున్నారు. అక్రమ అరెస్టుపై ఆందోళన బాట పట్టారు. మాజీ ఎంపీ పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ తదితర నేతలతో కలిసి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. శెట్టి బలిజ కులానికి చెందిన యువకుడి పై కక్ష సాధింపు అంటూ ఆరోపణలు చేశారు. రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలు చేయడంలో భాగంగానే తమ పార్టీకి చెందిన నాయకుడిని అక్రమంగా జైలుకు పంపించారనీ, అంతే కాక 30 మంది వైసీపీ నాయకులకు పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారని మార్గాని భరత్ అంటున్నారు. వాస్తవానికి టిడిపికి చెందిన వారే గొడవలు పడి శాంతిభద్రతలు సమస్య సృష్టిస్తే ఏదో కారణం చూపి తమ పార్టీకి చెందిన నాయకుడిని అరెస్టు చేయడం ఏంటని వైసీపీ నేతలు నిలదీస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే రాజమండ్రిలో శాంతి భద్రతలపై రాజీ లేకుండా కఠినంగా ఉంటున్నామని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ అంటున్నారు. అటు ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉన్నవారైనా... ఇటు కూటమి పార్టీలకు చెందిన వారైనా చట్టవ్యతిరేక చర్యలకు పాల్పడితే చర్యలు తప్పవని స్పష్టం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రాజమండ్రిలో 120 మందికి పైగా రౌడీషీట్లు తెరిచామని... 21 మందిపై పీడీ యాక్టు నమోదు చేశామని చెబుతున్నారు. ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన వైసిపికి చెందిన ఇద్ధరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకున్న ఆడియో రికార్డింగ్ లో తలలు నరికేస్తాం అన్నారని... ఈ నేపథ్యంలో రాజమండ్రిలో రప్ప రప్పా అంటూ బెదిరింపులకు దిగితే తోలు తీస్తామని ఎమ్మెల్యే హెచ్చరించారు. రాజమహేంద్రవరం నగర ప్రశాంతతను చెడగొట్టాలని చూసే వారిపై చట్టపరంగా ఉక్కుపాదం మోపుతామని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
మరోవైపు తమ పార్టీకి చెందిన బీసీ నేతపై నమోదైన పీడీ యాక్ట్ రద్దు కోసం పోరాటం కొనసాగిస్తామని వైసిపి నేతలు చెబుతున్నారు. ఇటు ఎమ్మెల్యే ఇచ్చిన వార్నింగ్ ను రాజమండ్రి టీడీపీ పార్టీ వర్గాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నాయి. రెండు పార్టీలకు చెందిన వారు తగ్గేదే లేదు అన్నట్లుగా ఉండడంతో నగరంలో శాంతిభద్రతల పై రాజకీయ రచ్చకు కారణం ఎవరు అనేది ప్రజల్లో చర్చగా మారింది.
ఏదేమైనా రాజమండ్రిలో టీడీపీ, వైసీపీ మధ్య జరుగుతున్న పరిణామాలు రెడ్ బుక్ వెర్సెస్ రప్పా రప్పా అనుకునేలా ఉన్నాయి. ఇదిలా ఉంటే ఇక్కడ వైసీపీ నేతలు విమర్శలు చేస్తున్నట్లుగా రాజమండ్రిలో రెడ్ బుక్ పాలిటిక్స్ కనిపించడం లేదు కదా అనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. దీనికి ఉదాహరణగా... గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో రాజమండ్రిలో జరిగిన అవినీతిపై విజిలెన్స్ ఎంక్వయిరీ ద్వారా మాజీ ఎంపీ భరత్ పై చర్యలు తప్పవని ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ గతంలోనే పలు సార్లు హెచ్చరించారు. దీనికి కౌంటర్ గా తన పై ఆరోపణలు నిరూపించాలని మార్గాని భరత్ అనేక సార్లు ఛాలెంజ్ చేశారు. అయితే విజిలెన్స్ ఎంక్వయిరీ పూర్తయిందా లేక నిలిచిపోయిందా...? అసలు అవినీతి ఆరోపణల విషయంలో అధికారులు ఏం తేల్చారు అనేది కూటమి ప్రభుత్వంలో రెండేళ్ల అయినా ఏమీ తేలలేదు.