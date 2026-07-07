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హాట్ హాట్‌గా రాజమండ్రి రాజకీయాలు.. టీడీపీ, వైసీపీ మధ్య కొత్త రగడ

Rajahmundry Politics: రాజమండ్రిలో శాంతి భద్రతలపై టీడీపీ, వైసీపీ మధ్య రాజకీయ రగడ నెలకొంది. రెడ్ బుక్ లో భాగంగా తమ పార్టీ వారిని అక్రమ అరెస్టులతో వేధిస్తున్నారని వైసీపీ నేతలు ఆందోళన బాట పట్టారు..! అయితే రప్పారప్పా అంటున్న వారిని ఉపేక్షించడం లేదంటూ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గట్టిగా వార్నింగ్ ఇస్తున్నారా..! ప్రశాంత వాతావరణాన్ని చెడగొట్టింది మీరు అంటే మీరు అనే విమర్శలతో రాజమండ్రి రాజకీయాలు హాట్ హాట్ గా మారుతున్నాయా..!

Written ByG Shekhar
Published: Jul 07, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:50 PM IST
హాట్ హాట్‌గా రాజమండ్రి రాజకీయాలు.. టీడీపీ, వైసీపీ మధ్య కొత్త రగడ
Image Credit: Rajahmundry Politics (Zee Telugu News)Source: Bureau

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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