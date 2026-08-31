Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Visakhapatnam
  • /AP Politics: ఆ ఎమ్మెల్యే నోటి దురుసు మారదా..? కూటమి మధ్య చిచ్చు పెట్టే కామెంట్స్

AP Politics: ఆ ఎమ్మెల్యే నోటి దురుసు మారదా..? కూటమి మధ్య చిచ్చు పెట్టే కామెంట్స్

AP Politics: స్వపక్షం విపక్షం అన్న తేడా లేకుండా ఆ ఎమ్మెల్యే నోరు పారేసుకుంటున్నారా..! ఆ ఎమ్మెల్యే నోటి దురుసుతనం ఇబ్బందిగా మారిందని సొంత పార్టీ వారే చెవులు కొరుకుంటున్నారా..! మర్యాదకు మారు పేరుగా చెప్పుకునే ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరిలో ఆ ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతున్న భాష తూర్పు మర్యాదకు భంగం కలిగిస్తోందని పెద్దలు చెబుతున్నారా..! ఇవన్నీ పరిశీలిస్తే ఆయన మాటలు నిజమే అనిపించేలా ఉన్నాయనే చర్చ జరుగుతోందా..! ఇంతకీ ఎవరా ఆ ఎమ్మెల్యే..?

Written ByG Shekhar
Published: Aug 31, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:08 PM IST
AP Politics: ఆ ఎమ్మెల్యే నోటి దురుసు మారదా..? కూటమి మధ్య చిచ్చు పెట్టే కామెంట్స్
Image Credit: AP Politics

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BJP Office: రెచ్చిపోయిన కాంగ్రెస్ నాయకులు.. బీజేపీ కార్యాలయానికి నల్ల రంగు
2
3
4
5