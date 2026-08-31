/AP Politics: ఆ ఎమ్మెల్యే నోటి దురుసు మారదా..? కూటమి మధ్య చిచ్చు పెట్టే కామెంట్స్

Pantham Nanaji on Pawan Kalyan: కాకినాడ రూరల్ జనసేన ఎమ్మెల్యేగా తొలిసారి ఎన్నికైన పంతం నానాజీ ఆది నుంచి నోటి దురుసుతోనే రాజకీయాలు కొనసాగిస్తున్నారు. సుదీర్ఘకాలం ఆయన కాంగ్రెస్ లో కొనసాగారు. అప్పుడు అలాగే నోరు పారేసుకునేవారని పేరుంది. అప్పట్లో ఆయన నోటి దురిసే ఏ పదవి రాకుండా అడ్డుకుందని అంటారు. కేవలం కొద్ది నెలలు మాత్రమే హస్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ గా కొనసాగారు. ఆ తర్వాత రాజకీయ పరిణామాలతో జనసేనలో చేరారు. 2019లో ఓటమి చెందారు. 2024 కూటమి పొత్తులో గెలిచారు. అప్పటినుంచి వివాదాస్పదంగానే ఉన్నారని సొంత పార్టీ కార్యకర్తలే బహిరంగంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. గతంలో కాపు ఉద్యమ నేతగా పేరు పొందిన ముద్రగడ పద్మనాభంను ఉప్మా రెడ్డి అంటూ సంబోధించినది మొట్టమొదటిగా నానాజీనే అని గుర్తు చేస్తున్నారు. అలాగే కాకినాడ మాజీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఉప్మాలు పెడతారని ఆయనను ఘోరంగా విమర్శించేవారు. అలాగే ఆయన కాపు ఉద్యమంలో మేము పాల్గొన్నాము. అప్పుడు ఆయన పెట్టిన ఉప్మా తిన్నామంటూ ఆయన తిన్న ఉప్మాకు డబ్బులు వెనక్కి పంపిస్తున్నామని పార్టీ నాయకులతో ఆయన ఇంటికి మనీ ఆర్దర్లు పంపారు. నానాజీ ఇది ఒక ఉద్యమంలా చేసి ముద్రగడ ఇమేజ్ ను డామేజ్ చేసారని అప్పట్లోనే విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే ముద్రగడ వైసిపి. తాము జనసేన కాబట్టి ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శించామని నానాజీ చెప్పుకొచ్చారు.
ఇప్పుడు మరోసారి ఇలాంటి కామెంట్స్ తో పంతం నానాజీ మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా నిలిచారు. తాజాగా మండపేట పరిధిలో జనసేన సమావేశానికి ఎమ్మెల్యే నానాజీ హాజరయ్యారు. కోరుమిల్లి గ్రామంలో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన చేసిన ప్రసంగం ఇప్పుడు కూటమికి తలనొప్పిగా మారిందనే చర్చ జరుగుతోంది. జనసేన పెట్టింది తెలుగుదేశం పార్టీకి కాపు కాయడానికి కాదు. పవన్ కళ్యాణ్ ను ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి అంటూ ఆయన ఆవేశ పూరితంగా మాట్లాడారు. అయితే జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మరో 15 సంవత్సరాలు కూటమి పార్టీలు పొత్తులో కొనసాగుతాయని ప్రకటిస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యే నానాజీ మాత్రం టీడీపీకి కాపు కాయం. పవన్ ను సీఎం చేస్తామని ప్రకటనలు చేస్తుండటం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. అయితే జనాన్ని చూసి ఎమ్మెల్యే నానాజీ ఈమాట అన్నారా..? లేక పార్టీ నుంచి వచ్చిన సంకేతాలను ఆధారంగా చేసుకుని అన్నారా అంటూ కూటమి నాయకులు ముఖ్యంగా తెలుగు తమ్ముళ్లు తర్జనభర్జన పడుతున్నారు. ఎమ్మెల్యే అంత స్పష్టంగా, ఓపెన్ గా పవన్ కళ్యాణ్ ను సీఎం చేస్తామనడం వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటి అంటూ రాజకీయ విశ్లేషకులు సైతం చర్చించు కుంటున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే.. కొద్దిరోజుల క్రితం వరకు వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ రెడ్డిని నానాజీ నానా మాటలు అన్నారు. దమ్ముంటే కాకినాడ రూరల్ లో పోటీ చేయి. చిత్తుచిత్తుగా ఓడిస్తానంటూ సవాల్ సైతం విసిరారు. అంతేకాదు గొడ్డలి పార్టీ అని విమర్శించడమే కాకుండా ఆ పార్టీకి చెందిన కాకినాడ జిల్లా మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డిపై విమర్శలు ఎక్కుపెట్టారు. అయితే ఎమ్మెల్యే నానాజీ జగన్ పై చేసిన విమర్శలను సమర్ధించడం లేదు. కానీ అంతకంటే ఎక్కువగానే ఆయన మమ్మల్ని తిట్టారని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ వ్యాఖ్యల తర్వాత ఎమ్మెల్యే నోటి దురుసు తగ్గుతుందని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ ఆయన తగ్గేదే లేదని అంటున్నారు. ఎక్కడ సమావేశం పెట్టినా వైసీపీని పరుష పదజాలంతోనే విమర్శిస్తున్నారు. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరిలోని మిగిలిన 18 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడలేని రీతిలో నానాజీ ఒక్కరే బూతు పదజాలన్నీ ఉపయోగిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
మరోవైపు కాకినాడ రూరల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి కుమారుడు గత ఎన్నికల్లో తనకు పని చేయలేదని పంతం నానాజీ ఆరోపణలు చేయడం సంచలనంగా మారింది. అంతేకాదు.. ఆయన వైసిపికి పనిచేసి ఆ పార్టీకి డబ్బులు పంచాడంటూ నేరుగానే ఆరోపణలు చేశారు. ఇలా ప్రతిపక్షం, స్వపక్షం అని చూడరు. ఎవరినైనా నోటితోనే ఆడుకుంటారు అంటూ ఆయన గురించి తెలిసిన వారు చెబుతున్నారు.
ఏదీఏమైనా కోరుమిల్లి సభలో ఎమ్మెల్యే నానాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. మరో మూడు నెలల్లో స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు జరిపేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు పొత్తుకు విభేదాలు కలిగిస్తాయా..? తెలుగు తమ్ముళ్లు ఈ వ్యాఖ్యలు దృష్టిలో పెట్టుకుని స్థానిక ఎన్నికలలో జనసేనకు ఓటేస్తారా..? జనసైనికులు టిడిపికి మద్దతు ఇస్తారా..? అన్న చర్చ జరుగుతోంది. నానాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో దుమారం రేపుతున్నాయి. రెండు పార్టీల అధినేతల దృష్టికి ఈ వ్యాఖ్యలు వెళ్లాయని చెబుతున్నారు. రెండు పార్టీలు ఆయన వ్యాఖ్యలపై మల్లగుల్లాలు పడుతున్నాయి. అయితే ఇంత జరుగుతున్నా బిజెపి మాత్రం నాకెందుకులే అన్న ధోరణిలో వ్యవహరిస్తోంది. ఆ పార్టీ జిల్లాలో బాగా బలహీనంగా ఉండటమే ఇందుకు కారణమని గుసగుసలాడుకుంటున్నారు. మొత్తం మీద ఎమ్మెల్యే నానాజీ తీగ లాగారు. ఇక డొంక కదలాల్సి ఉంది అంటున్నారు వైసీపీ నేతలు.