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Employees Protest: విశాఖలో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత.. రోడ్డుపై సచివాలయ ఉద్యోగుల ధర్నా

Sachivalaya Employees Protest In Vizag: విశాఖపట్టణంలో ఉన్నఫళంగా ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. ఒక్కసారిగా సచివాలయ ఉద్యోగులు రోడ్డుపైకి చేరి ఆందోళన చేపట్టారు. తమ డిమాండ్లు, సమస్యల పరిష్కారం కోసం ధర్నాకు దిగారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 06, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:49 PM IST
Employees Protest: విశాఖలో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత.. రోడ్డుపై సచివాలయ ఉద్యోగుల ధర్నా
Image Credit: Sachivalaya Employees

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Employees Protest: విశాఖలో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత.. రోడ్డుపై సచివాలయ ఉద్యోగుల ధర్నా
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