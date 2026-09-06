/Employees Protest: విశాఖలో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తత.. రోడ్డుపై సచివాలయ ఉద్యోగుల ధర్నా

Sachivalaya Employees Protest: తమ పరిష్కారంపై తీవ్ర నిర్లక్ష్యం.. తమ డిమాండ్లపై కూటమి ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరి ప్రదర్శిస్తుండడంతో ఏపీ సచివాలయ ఉద్యోగులు ఒక్కసారిగా ఆందోళన బాట పట్టారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏలు, వేతన సవరణ సంఘం ప్రకటించగా తమ సమస్యల పరిష్కారంపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి సారించలేదు. దీంతో ఆకస్మికంగా ఉద్యోగులు నిరసనకు దిగారు. విశాఖపట్టణంలో సచివాలయ ఉద్యోగుల ఆందోళనతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.
సచివాలయ ఉద్యోగుల నిరసనల హోరుతో ఆదివారం విశాఖ మహా నగరం అట్టుడికిపోయింది. తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లాల ఉద్యోగులు రోడ్డెక్కారు. వారి ఆందోళనతో జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద గత మూడ్రోజులుగా శాంతియుతంగా చేపట్టిన ఆందోళన ఆదివారం పతాకస్థాయికి చేరుకుంది. వార్డు, గ్రామ, సచివాలయ ఉద్యోగుల నిరసనతో ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ పరిసర ప్రాంతాలు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ జోన్-1 పరిధిలోని వందలాది మంది సచివాలయ ఉద్యోగులు రోడ్డుపై బైఠాయించి ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం కలిగించారు. సమాచారం అందుకున్న ఈస్ట్ ఏసీపీ కె. లక్ష్మణమూర్తి హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆందోళనకారుల్ని అదుపు చేయడానికి ప్రయత్నించారు. నిరసనకారులు రోడ్డుపై బైఠాయించడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన ఆర్టీసీ బస్సులు కూడా ప్రత్యామ్నాయ దారుల్లో ప్రయాణించాయి.
వెట్టిచాకిరీ కాదు.. మాది అర్హతతో సాధించిన ఉద్యోగం
'నిత్యం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభుత్వ సంక్షేమాన్ని ప్రజల ముంగిటకు చేర్చేది మేమే. కానీ మేం మాత్రం నడిరోడ్డుపై ఎండనక, వాననక కూర్చోవాల్సిన దుస్థితి. ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో అత్యంత కీలకమైన ఉద్యోగుల్ని ఈ విధంగా నిరాదరణకు గురిచేయడం ప్రజాస్వామ్యానికే గొడ్డలిపెట్టు. ఇప్పటికైనా మా సమస్యలపై దృష్టి సారించి న్యాయం చేయాలి'అని బాధితులు నినదించారు.
కలల కొలువు.. నేడు రోడ్డున పడ్డ బతుకు
'ఎన్నో ఏళ్లు నిద్రాహారాలు మాని, పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టి, కష్టపడి సాధించుకున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మాది. ఇంట్లో వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు, భార్యాపిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుందని ఆశపడితే... చివరకు మిగిలింది ఈ నిరసనల రోడ్డు మాత్రమేనా? ఉన్నత చదువులు చదివి, ఉత్తమ అర్హతలతో ప్రజలకు సేవ చేస్తున్న గ్రామ/వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులకు కనీస గౌరవం, భద్రత కరువవ్వడం అత్యంత బాధాకరం. మా శ్రమకు గుర్తింపు, మా హక్కులకు న్యాయం ఎప్పుడు దక్కుతుంది?' అంటూ బాధితులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.