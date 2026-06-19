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సాయి కృష్ణ కేసులో ఏ1గా సీఎం చంద్రబాబు, ఏ2గా హోంమంత్రి అనిత.. కేసుల నమోదుకు మాజీ మంత్రి డిమాండ్

Sai Krishna Case Updates: సాయి కృష్ణ కేసు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను కుదిపేస్తోంది. పోలీసుల తీరుపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. తాజాగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, హోమంత్రి అనితపై మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ విమర్శలు గుప్పించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 19, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:29 PM IST
సాయి కృష్ణ కేసులో ఏ1గా సీఎం చంద్రబాబు, ఏ2గా హోంమంత్రి అనిత.. కేసుల నమోదుకు మాజీ మంత్రి డిమాండ్
Image Credit: Sai Krishna Case Latest News (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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'సాయి కృష్ణ కేసులో ఏ1గా సీఎం చంద్రబాబు, ఏ2గా హోంమంత్రి అనిత..'
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