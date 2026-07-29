/School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..జూలై 31, ఆగస్టు 1న ఈ జిల్లాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు!

AP School Holidays: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పర్యటన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఆగస్టు 1న విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రధాని మోడీ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ చారిత్రక కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు అధికార యంత్రాంగం ముమ్మర చర్యలు చేపట్టింది.
పర్యటన విశేషాలు.. ప్రముఖుల హాజరు
ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్తో పాటు కేంద్ర మంత్రులు కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, పలువురు రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొననున్నారు.
విద్యాసంస్థలకు సెలవులు
భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు వద్ద నిర్వహించే భారీ బహిరంగ సభకు వివిధ జిల్లాల నుంచి జనాలను సమీకరిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలను తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఈ జన సమీకరణ ప్రక్రియ కోసం జిల్లాలోని ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రభుత్వ బస్సులతో పాటు వివిధ పాఠశాలలు, కళాశాలలకు చెందిన ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల బస్సులను ఉపయోగిస్తున్నారు.
బస్సులను రవాణా కోసం కేటాయించడంతో, కోనసీమ జిల్లాలో ఈ నెల 31, ఆగస్టు 1 తేదీలలో రెండు రోజుల పాటు అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
ఉత్తర్వులు జారీ..
జిల్లాలోని అన్ని విద్యాసంస్థలు తమ బస్సులను అందించి సహకరించాలని జిల్లా కలెక్టర్ స్పష్టమైన సర్కులర్ జారీ చేశారు. దీంతో రవాణా అధికారులు బస్సుల ఏర్పాటులో నిమగ్నమయ్యారు.
ఇదిలా ఉండగా, ప్రధాని పర్యటన నేపథ్యంలో విశాఖపట్నం, విజయనగరం జిల్లాలలో కూడా విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.
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