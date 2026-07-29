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School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..జూలై 31, ఆగస్టు 1న ఈ జిల్లాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు!

AP School Holidays: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో రెండు రోజుల్లో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం లాంఛనంగా ప్రారంభం కానుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ఈ విమానాశ్రయం సేవలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో జిల్లాలోని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు జిల్లా యంత్రాంగం రెండు రోజులు సెలవులు ప్రకటించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 29, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:04 PM IST
School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..జూలై 31, ఆగస్టు 1న ఈ జిల్లాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..జూలై 31, ఆగస్టు 1న ఈ జిల్లాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు!
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