/Seediri Appalaraju Arrest: వైసీపీ నేత సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్! కొడుకు కోసం కటకటాల్లోకి మాజీ మంత్రి!

Seediri Appalaraju Arrested: వైఎస్సార్సీపీ నేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ పరిణామంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని జీఎంఈ కాలనీలో ఉన్న ఆయన నివాసం వద్ద తీవ్ర ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొంది. అరెస్ట్ ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా పోలీసులు ఆయన ఇంటి వద్ద భారీగా బలగాలను మోహరించారు.
అరెస్ట్కు నేపథ్యం
ఇటీవల సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్ వర్మ వేగంగా బైక్తో ఢీకొట్టడంతో దానయ్య అనే గొర్రెల కాపరి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అయితే, ఈ ప్రమాద కేసు నుంచి తన కుమారుడిని రక్షించేందుకు మాజీ మంత్రి అప్పలరాజు కుట్ర పన్నినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
అప్పలరాజుపై ప్రధాన ఆరోపణలు..
నేరం కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నించిన నేపథ్యంలో నిజమైన నిందితుడైన తన కుమారుడు ఆరవ్ వర్మకు బదులుగా 'సిద్ధార్థ త్యాడి' అనే వ్యక్తిని నిందితుడిగా చూపించి జైలుకు పంపేందుకు ప్రయత్నించడం జరిగిందని ఆధారాలతో పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు.
అలాగే ప్రమాదానికి కారణమైన బైక్ను దాచిపెట్టి, కేసు సంబంధిత ఆధారాలను మాయం చేసేందుకు సీదిరి అప్పలరాజు వర్గం యత్నించినట్లు తేలింది.
ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత మృతుడి కుటుంబాన్ని ఒత్తిడి చేయడం సహా ఘటనలో మరణించిన దానయ్య కుటుంబాన్ని ప్రలోభాలకు గురిచేయడం వంటివి చేసినట్లు పోలీసులు ఆధారాలు సేకరించారు.
ఈ తీవ్ర ఆరోపణలపై విచారణ జరిపిన పోలీసులు, నిందితులను కాపాడేందుకు కుట్ర పన్నిన ఆధారాల ఆధారంగా సీదిరి అప్పలరాజుపై కేసు నమోదు చేసి, ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ వ్యవహారం ప్రస్తుతం శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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