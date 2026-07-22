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Seediri Appalaraju Arrest: వైసీపీ నేత సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్! కొడుకు కోసం కటకటాల్లోకి మాజీ మంత్రి!

Seediri Appalaraju Arrested: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ మంత్రి, వైసీపీ అధినేత సీదిరి అప్పలరాజును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తన కుమారుడు గొర్రెల కాపరిని బైక్‌తో ఢీకొట్టి చంపిన కేసులో సాక్ష్యాధారాలను చెరిపేసిన క్రమంలో అతడ్ని నిందితుడిగా పరిగణించిన ఏపీ పోలీసులు తాజాగా అతడ్ని అరెస్ట్ చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 22, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:12 PM IST
Seediri Appalaraju Arrest: వైసీపీ నేత సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్! కొడుకు కోసం కటకటాల్లోకి మాజీ మంత్రి!

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Seediri Appalaraju Arrest: వైసీపీ నేత సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్! కొడుకు కోసం కటకటాల్లోకి మాజీ మంత్రి!
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