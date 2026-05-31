/South Coast Railway Zone: నెరవేరిన ఆంధ్రుల కల..రేపటి నుంచి విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణా కోస్తా రైల్వే జోన్ ప్రారంభం!

South Coast Railway Zone Start Date: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల దశాబ్దాల కల నెరవేరబోతోంది. విశాఖపట్నం కేంద్రంగా 'దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్' (South Coast Railway Zone) జూన్ 1 నుంచి అధికారికంగా అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ నూతన జోన్ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లను రైల్వే బోర్డు శరవేగంగా పూర్తి చేస్తోంది.
కొత్త జోన్ ప్రారంభ ప్రక్రియ పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడం కోసం అనుబంధ జోన్లు, డివిజన్ల పరిధిలోని ఉద్యోగుల ఆదివారం సెలవును రైల్వే శాఖ రద్దు చేసింది. సిబ్బంది అంతా అత్యవసరంగా విధులకు హాజరుకావాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
అలాగే ఈ నూతన రైల్వే జోన్ పరిధిలోకి రానున్న విజయవాడ, గుంతకల్లు, గుంటూరు డివిజన్ల డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్లు (DRMs) పాలనాపరమైన బదిలీలు, అధికారిక ప్రక్రియల నిమిత్తం విశాఖపట్నం చేరుకుంటున్నారు.
ఈ దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్కు సంబంధించిన అధికారిక సమాచార మార్పిడి, పాలనాపరమైన కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించేందుకు వీలుగా బాలాజీ కిరణ్ను చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ (CPRO)గా నియమించారు. జూన్ 1 నుంచి ఈ దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ పూర్తిస్థాయిలో అమల్లోకి రానుండటంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైల్వే మౌలిక వసతుల కల్పన, రవాణా రంగ అభివృద్ధిలో సరికొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కానుంది.
