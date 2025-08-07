English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cylinder Blast: విశాఖలో ఘోర ప్రమాదం.. సిలిండర్‌ పేలి ఐదుగురు దుర్మరణం

Cylinder Blast 5 Lives End In Scrap Shop Visakhapatnam: రోడ్డుపై ఉన్న స్క్రాప్‌ దుకాణంలో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. సిలిండర్‌ భగ్గుమని పేలడంతో ఐదుగురు దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఈ ప్రమాదంతో విశాఖపట్టణంలో దయనీయ దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 7, 2025, 07:04 PM IST

Cylinder Blast: విశాఖలో ఘోర ప్రమాదం.. సిలిండర్‌ పేలి ఐదుగురు దుర్మరణం

Scrap Shop Cylinder Blast: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. సిలిండర్‌ పేలి ఐదుగురు దుర్మరణం చెందారు. స్క్రాప్‌ దుకాణంలో ఉన్న సిలిండర్‌ ఒక్కసారిగా పేలడంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. ప్రమాదం భీతికి మృతదేహాలు ఎగిరిపడ్డాయి. రోడ్డుపై.. శిథిలాల కింద పడిన మృతదేహాలు ఛిద్రమయ్యాయి. వారిని గుర్తించడం కూడా కష్టంగా ఉంది. ఈ సంఘటనతో విశాఖపట్టణం ఉలిక్కిపడింది. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Gang War: పందుల కోసం గ్యాంగ్‌ వార్‌.. ఘర్షణలో ఒకరు మృతి

విశాఖపట్నం నగరంలోని ఫిషింగ్ హార్బర్ సమీపంలో ఓ స్క్రాప్‌ దుకాణం ఉంది. అక్కడ వెల్డింగ్ పనుల కోసం గురువారం గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆ సిలిండర్‌ అకస్మాత్తుగా పేలడంతో దుకాణంలోని ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పేలుడు తీవ్రతతో మృతదేహాలు చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి. కొన్నిటిని గుర్తించలేనంతగా ఘోర పరిస్థితిలో ఉన్నాయి. స్థానికులు సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, ఇతర సహాయ బృందాలు వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించాయి.

Also Read: BC Reservations: ఢిల్లీలో బాంబు పేల్చిన రేవంత్ రెడ్డి.. ఏమన్నారో తెలుసా?

ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలుసుకునేందుకు అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. వెల్డింగ్‌ పనుల్లో వినియోగించే సిలిండర్‌ లోపమే ప్రమాదానికి కారణమై ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఘటనతో ప్రాంతంలో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. మృతుల కుటుంబాలకు పోలీసు శాఖ ప్రాథమిక సమాచారం అందజేసింది. గాయపడిన వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ సంఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, ఇతర మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు సంతాపం ప్రకటించారు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. తక్షణమే వారిని ఆదుకోవాలని అధికార యంత్రాంగానికి ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. కాగా ఈ సంఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Also Read: 17 KG Weight Loss: ఇది ఒక్కటీ తాగితే చాలు.. రెండు నెలల్లో 17 కిలోల బరువు మాయం

