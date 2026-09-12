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AP Rain Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కి భారీ అలర్ట్‌.. వినాయక చవితి రోజు కూడా భారీ వర్షాలు

Two Days Heavy Rains In Andhra Pradesh:  వినాయకుడి పండుగకు వర్షానికి అనుబంధం ఉంటుంది. ఈసారి కూడా వినాయక చవితి రోజు భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. ఏపీకి రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 12, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:56 PM IST
AP Rain Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కి భారీ అలర్ట్‌.. వినాయక చవితి రోజు కూడా భారీ వర్షాలు
Image Credit: Heavy Rains In AP

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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