Heavy Rain Alert To Andhra Pradesh: దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతాలపై అల్పపీడనం కొనసాగుతుండడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే దీని ప్రభావంతో శనివారం ఏపీలోని పలుచోట్ల వర్షం పడగా.. రేపు రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తరాంధ్ర తీరంలో గంటకు 50-60 కి.మీ, దక్షిణ కోస్తా తీరం వెంబడి 40-50 కిమీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి. ఆది, సోమవారాల్లో భారీ వర్షాలు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడన ప్రభావంతో మరో రెండు రోజుల పాటు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విశాఖ వాతావరణ శాఖ అధికారి నరసింహమూర్తి తెలిపారు. ఈ సీజన్లో ఏర్పడిన మొదటి అల్పపీడనం ఇదే అని చెప్పారు. ఈ అల్పపీడనం దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్, దాని పరిసర ప్రాంతాలపై కేంద్రీకృతమై ఉందని.. రాబోయే 24 గంటల్లో పశ్చిమ - వాయువ్య దిశగా దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్,విదర్భ మీదుగా కదిలే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
ఈ అల్పపీడన ప్రభావంతో రేపు రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని.. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, దక్షిణకోస్తాలో మోస్టరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విశాఖ వాతావరణ శాఖ అధికారి నరసింహమూర్తి వివరించారు. దాని ప్రభావంతో ఏపీలో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో అత్యధికంగా ఆరు సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసిందని.. తాడేపల్లిగూడెంలో ఐదు సెంటీమీటర్లు, పార్వతీపురంలో నాలుగు సెంటీమీటర్లు, సోంపేటలో 4 సెంటీమీటర్లు , ఎస్.కోట పార్వతీపురం తదితర తదితర ప్రాంతాల్లో మూడు సెంటీమీటర్లు విశాఖపట్నంలో రెండు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయిందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
విజయవాడలో భారీ వర్షం.. జనజీవనం అస్తవ్యస్తం
అల్పపీడన ప్రభావంతో విజయవాడలో భారీ వర్షం కురిసింది. మూడు గంటల పాటు ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం పడటంతో ప్రధాన రహదారులు జలమయమయ్యాయి. డ్రైనేజీలు ఉప్పొంగడంతో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు రోడ్లపైకి చేరింది. దీంతో వాహనదారులు, పాదచారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
అల్లూరి జిల్లాలో వర్షం బీభత్సం
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. వర్షం ధాటికి బ్రిడ్జి కొట్టుకుపోయింది. దీని ప్రభావంతో 75 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జీకే వీధి మండలం దారకొండ పంచాయతీ పరిధిలోని చిన్న గంగవరం గ్రామం వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. బ్రిడ్జి కొట్టుకుపోవడంతో సుమారు 75 గ్రామాల గిరిజనులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. నిత్యావసర సరుకుల రవాణాతో పాటు అత్యవసర వైద్య సేవలకు కూడా తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.