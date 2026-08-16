Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Visakhapatnam
  • /AP Rains: రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

AP Rains: రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

Two Days Rain Alert To Andhra Pradesh: ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడగా.. వాతావరణ శాఖ ఒక కీలక ప్రకటన చేసింది. రేపు, ఎల్లుండి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అయితే ఎక్కడెక్కడ ఏస్థాయిలో వర్షాలు పడతాయనే వివరాలు తెలుసుకుందాం. వాతావరణ శాఖ ప్రకటన ఇలా ఉంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 16, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:08 PM IST
AP Rains: రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?
Image Credit: Rain Alert To AP

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AP Rains: రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?
2
3
4
5