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Visakhapatnam Incident: విశాఖలో తీవ్ర విషాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్య!

విశాఖలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. చింతల అగ్రహారానికి చెందిన మల్లా ప్రవీణ్ కుమార్, అతని భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఆత్మహత్య చేసుకొని విగతజీవులుగా పడి ఉండటం స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 29, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:33 AM IST
Visakhapatnam Incident: విశాఖలో తీవ్ర విషాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్య!
Image Credit: Visakhapatnam Pendurthi Incident:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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Visakhapatnam Incident: విశాఖలో తీవ్ర విషాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్య!
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