/Visakhapatnam Incident: విశాఖలో తీవ్ర విషాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ఆత్మహత్య!

Visakhapatnam Pendurthi Incident: మొన్న శ్రీశైలం వడ్డెర సత్రంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన మరువకముందే, విశాఖపట్నం పెందుర్తిలో మరో హృదయ విదారక సంఘటన జరిగింది. చింతల అగ్రహారంలో మల్లా ప్రవీణ్ కుమార్, అతని భార్య, ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ప్రాణాలు తీసుకోవడం వల్ల ఆ ప్రాంతమంతా విషాదంలో మునిగిపోయింది. ఈ ఘటనతో గ్రామస్తులు దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. ఈ ఆత్మహత్యలకు గల కారణాలు ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. సమాచారం అందుకున్న పెందుర్తి పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.