/ఆనందపురం హైవేపై ఘోర ప్రమాదం..లారీని ఢీకొట్టిన కారు, నలుగురు మృతి, ఎమ్మెల్యే పీఏకు తీవ్ర గాయాలు!

Visakhapatnam Road Accident: ఈ మధ్యకాలంలో పరిశీలిస్తే, తెల్లవారుజామున, అర్ధరాత్రి సమయాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. రోడ్డు పక్కన వాహనాలు ఆపి ఉంచడం వల్ల లేదా మద్యం సేవించి నిద్రమత్తులో వాహనాలు నడపడం వంటి కారణాల వల్ల ఇటువంటి ప్రమాదాలు తరచుగా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా, రోడ్డు పక్కన నిలిపి ఉంచిన లారీని ఒక కారు బలంగా ఢీకొట్టడం వల్ల, ఆ కారులో ప్రయాణిస్తున్న నలుగురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు విడిచారు. ఈ ఘోర ప్రమాదం ఆదివారం తెల్లవారుజామున విశాఖపట్న పరిధిలో జరిగింది. ఆనందపురం - అనకాపల్లి జాతీయ రహదారిపై గండిగుండం ప్రాంతంలో ఈ ఘటన సంభవించడంతో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతుల మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిర్వహించడం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అలాగే, ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందించడం కోసం స్థానికంగా ఉన్న ఒక ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు.
పోలీసులు సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం.. పల్నాడు జిల్లాలోని వినుకొండ ప్రాంతం నుండి శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని టెక్కలిలో జరుగుతున్న ఒక శుభకార్యానికి హాజరు కావడానికి ఒక కుటుంబం కారులో ప్రయాణిస్తోంది. ఈ క్రమంలో వారు ఆనందపురం ప్రాంతానికి చేరుకున్న వెంటనే, గండిగుండం వద్దకు రాగానే కారు అకస్మాత్తుగా డ్రైవర్ నియంత్రణ తప్పింది. దీనివల్ల కారు వేగంగా వెనుక నుండి రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న లారీని బలంగా ఢీకొట్టింది. ప్రమాద సమయంలో కారులో మొత్తం ఐదుగురు ప్రయాణిస్తుండగా, డ్రైవర్తో సహా నలుగురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఈ ప్రమాదంలో నరసరావుపేట ఎమ్మెల్యే పీఏ చంద్రశేఖర్ కూడా ఉన్నారు. ఆయన ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల జాబితాలో చంద్రశేఖర్ కుమారుడు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. తీవ్రమైన గాయాలతో ఉన్న ఎమ్మెల్యేను ప్రాణాపాయం నుండి కాపాడటానికి విశాఖపట్నంలోని ఒక ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి అత్యవసరంగా తరలించారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని, సమగ్రమైన దర్యాప్తును ప్రారంభించారు.
మంత్రి మండిపల్లి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు...
విశాఖలో ఈరోజు జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాదరెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన నలుగురు వ్యక్తుల కుటుంబ సభ్యులకు ఆయన తన సానుభూతిని తెలియజేశారు. ఈ ఘటన ఆయనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని పేర్కొంటూ, ప్రమాదంలో గాయపడిన చంద్రశేఖర్కు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు భగవంతుడు ధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని, మృతులకు శాంతి చేకూరాలని ఆయన ప్రార్థించారు. రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలను ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా పాటించాలని ఆయన మరోసారి విజ్ఞప్తి చేశారు.
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