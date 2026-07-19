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ఆనందపురం హైవేపై ఘోర ప్రమాదం..లారీని ఢీకొట్టిన కారు, నలుగురు మృతి, ఎమ్మెల్యే పీఏకు తీవ్ర గాయాలు!

విశాఖపట్నంలో ఈరోజు తెల్లవారుజామున అత్యంత ఘోరమైన రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ విషాదకరమైన ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న నలుగురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆనందపురం నుండి అనకాపల్లి వైపు వెళ్తున్న జాతీయ రహదారిపై గండిగుండం సమీపంలో, ఆదివారం రాత్రి రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న ఒక లారీని, అదుపుతప్పిన కారు బలంగా ఢీకొట్టింది. వీరందరూ ఒక శుభకార్యానికి హాజరు కావడానికి వెళుతుండగా ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందగా, నరసరావుపేట ఎమ్మెల్యే పి ఎ చంద్రశేఖర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 19, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:15 AM IST
ఆనందపురం హైవేపై ఘోర ప్రమాదం..లారీని ఢీకొట్టిన కారు, నలుగురు మృతి, ఎమ్మెల్యే పీఏకు తీవ్ర గాయాలు!
Image Credit: Visakhapatnam Road Accident

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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