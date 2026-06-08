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Visakhapatnam Steel Plant Fire: వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. 8 మంది మృతి

Visakhapatnam Steel Plant Fire: విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. లిక్విడ్ ఉక్కును తరలిస్తున్న సమయంలో మెటల్ ఒక్కసారిగా చెలరేగి మంటలు చెలరేగడంతో ఇప్పటివరకు 8 మంది మరణించారు.  ఈ ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 08, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:01 PM IST
Visakhapatnam Steel Plant Fire: వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. 8 మంది మృతి
Image Credit: vizagsteelplant(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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