Visakhapatnam Steel Plant Fire: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో సోమవారం భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్లాంట్లోని ఎస్ఎంఎస్-2 (స్టీల్ మెల్టింగ్ షాప్-2) విభాగంలో ఉన్న లిక్విడ్ ఉక్కును ఒక లాడెల్ నుంచి మరొక లాడెల్కు మార్చే ప్రక్రియ జరుగుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, లిక్విడ్ ఉక్కును తరలిస్తున్న సమయంలో మెటల్ ఒక్కసారిగా చెలరేగి మంటలు వ్యాపించాయి. దీంతో అక్కడ పనిచేస్తున్న కార్మికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్రమాదాన్ని గమనించిన సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తమై భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు.ఈ ప్రమాదం స్థానికంగా ఆందోళన కలిగించింది. అయితే పరిస్థితి ప్రస్తుతం పూర్తిగా అదుపులో ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాద సమయంలో యూనిట్లో ఉన్న కొంతమంది కార్మికులు లోపలే చిక్కుకుపోయి ఉండొచ్చని అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో సహాయక బృందాలు వెంటనే రంగంలోకి దిగాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
అదే సమయంలో చిక్కుకుపోయిన వారిని రక్షించేందుకు అత్యవసర సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. గాయపడిన వారిని సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఎంతమంది గాయపడ్డారు, ఎంతమంది లోపల చిక్కుకుపోయారు అనే విషయంపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
ఈ ఘటనతో స్టీల్ ప్లాంట్లో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కార్మికుల కుటుంబ సభ్యులు, సహోద్యోగులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలపై అధికారులు విచారణ ప్రారంభించారు.
మంటలను పూర్తిగా అదుపులోకి తెచ్చిన తర్వాత నష్టంపై పూర్తి వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతుండగా, అధికారులు పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలో వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.
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