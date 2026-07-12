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విశాఖ తీరంలో భూకంపం.. రిక్టర్ స్కేలుపై 4.5 తీవ్రతతో వణకిన నగరం!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నంలో ఈరోజు తెల్లవారుజామున సంభవించిన భూప్రకంపనాలు ప్రజలను తీవ్రమైన భయాందోళనకు గురిచేశాయి. విశాఖపట్నంలోని సీతమ్మధార, పెద్ద వాల్తేరు, మాధవధార, గాజువాక, ఈస్ట్ పాయింట్ కాలనీ వంటి వివిధ ప్రాంతాలలో భూమి ఒక్కసారిగా కంపించడంతో, నిద్రపోతున్న ప్రజలు భయాందోళనతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. రిక్టర్ స్కేలుపై ఈ భూకంపం తీవ్రత 4.5 గా నమోదైందని అంచనా వేస్తున్నారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 12, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:46 AM IST
విశాఖ తీరంలో భూకంపం.. రిక్టర్ స్కేలుపై 4.5 తీవ్రతతో వణకిన నగరం!
Image Credit: Earthquake In Visakhapatnam:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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విశాఖ తీరంలో భూకంపం.. రిక్టర్ స్కేలుపై 4.5 తీవ్రతతో వణకిన నగరం!
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