/విశాఖ తీరంలో భూకంపం.. రిక్టర్ స్కేలుపై 4.5 తీవ్రతతో వణకిన నగరం!

Earthquake In Visakhapatnam: ఈ భూకంపానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పరిశీలిస్తే, బంగాళాఖాతంలో సుమారు పది కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంప కేంద్రం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఈ ప్రకంపనాల ప్రభావం వల్ల విజయనగరం జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా భూమి కంపించినట్లు సమాచారం. నగరంలోని అనేక చోట్ల కొన్ని సెకన్ల పాటు భూమి కంపించినట్లు ప్రజలు గమనించారు.
ముఖ్యంగా ఉదయం సుమారు 5 గంటల సమయంలో, బంగాళాఖాతంలోని పది కిలోమీటర్ల లోతులో 4.5 తీవ్రతతో ఈ భూకంపం సంభవించింది. దీని ప్రభావం కేవలం విశాఖపట్నానికే పరిమితం కాకుండా వైజాగ్, అనకాపల్లి, విజయనగరం, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లో కూడా భూప్రకంపనలు సంభవించినట్లు గుర్తించారు.
గతంలో కూడా ఈ ప్రాంతాల్లో పలుమార్లు భూకంపాలు సంభవించిన చరిత్ర ఉంది. ఉదాహరణకు, గత ఏడాది నవంబర్ 4వ తేదీన కూడా తెల్లవారుజాము సమయంలో ఇలాగే భూమి కంపించింది. ఈరోజు విశాఖపట్నంలోని ఎంవిపి కాలనీ, పెదవాల్తేరు, గాజువాక ప్రాంతాల్లో సుమారు 47 సెకన్ల పాటు భూమి కంపించింది, ఇది రిక్టర్ స్కేలుపై 4.5 గా నమోదైంది.
అంతేకాకుండా, ఉత్తరాంధ్ర నుంచి జైపూర్, అస్సాం వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా శనివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో భూమి ప్రకంపించినట్లు సమాచారం ఉంది. సాధారణంగా భూమి అడుగు భాగాన జరిగే భౌగోళిక మార్పులు, భూమి లోపల జరుగుతున్న పరిణామాల వల్ల ఇలాంటి భూకంపాలు సంభవిస్తుంటాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతారు. విశాఖ తీరానికి సమీపంలో ఉన్న బంగాళాఖాతంలో నాటికల్ మైల్స్ దూరంలో పది కిలోమీటర్ల లోతులో ఈ ప్రకంపనలు సంభవించాయని శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించారు. ఈరోజు సంభవించిన ఈ స్వల్ప భూకంపం కారణంగా ప్రజలు తీవ్రమైన ఆందోళనకు లోనయ్యారు. భారతదేశంలో కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా, తీర ప్రాంతాల్లో గత కొన్ని రోజులుగా ఇలాంటి భూప్రకంపనలు కనిపిస్తున్న సంగతి గమనార్హం.
స్థానిక ప్రజల కథనాల ప్రకారం, ఈ ప్రాంతాల్లో భూకంపం సుమారు 47 సెకన్ల పాటు కొనసాగింది. అదృష్టవశాత్తూ ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యం వల్ల ఎటువంటి ప్రాణ లేదా ఆస్తి నష్టం సంభవించలేదు, కానీ ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురై రోడ్లపైకి పరుగులు తీయాల్సి వచ్చింది. ప్రజలు గాఢ నిద్రలో ఉన్న సమయంలో ఈ ప్రకంపనలు రావడంతో చాలామంది షాక్కు గురయ్యారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో భూకంపం తీవ్రత వల్ల ఇళ్లు కూడా ఊగిపోయినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. గత ఐదేళ్ల కాలంలో విశాఖపట్నంతో పాటు అరకు ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలాంటి భూప్రకంపనలు సంభవించాయి.
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