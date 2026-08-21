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Vizag School Tragedy: విశాఖలోని ప్రైవేట్ స్కూల్లో చిన్నారి మృతి..అసలు కారణం ఇదే!

Vizag School Tragedy News: విశాఖపట్నంలో ఘోరం జరిగింది. స్థానికంగా ఉండే ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో హోంవర్క్ చేయలేదని టీచర్ కొట్టి మందలించిన క్రమంలో ఆరేళ్ల చిన్నారి ప్రణయ్ తేజ ప్రాణాలు విడిచాడు. ఉపాధ్యాయురాలికి భయపడి స్పృహ కోల్పోయిన ప్రణయ్ ఆ వెంటనే ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా అప్పటికే మరణించినట్లు తెలిసింది. అయితే చిన్నారి గుండెపోటుతో మరణించి ఉంటాడనే వార్తలపై ఎన్టీఆర్ వర్సిటీ వీసీ చంద్రశేఖర్ స్పందించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 21, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:04 AM IST
Vizag School Tragedy: విశాఖలోని ప్రైవేట్ స్కూల్లో చిన్నారి మృతి..అసలు కారణం ఇదే!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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