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Vizag Steel Plant Accident: వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో మరో ఘోర ప్రమాదం..ఒక కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడు మృతి!

Vizag Steel Plant Accident News: వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో మరో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ప్లాంట్‌లోని కోక్ ఓపెన్‌ విభాగంలో జరిగిన ప్రమాదంలో ఓ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 24, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:51 PM IST
Vizag Steel Plant Accident: వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో మరో ఘోర ప్రమాదం..ఒక కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడు మృతి!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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