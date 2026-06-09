Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Visakhapatnam
  • /Vizag Steel Plant Accident: విశాఖ ఉక్కు ప్రమాదం.. రూ.25 లక్షల భారీ పరిహారం ప్రకటించిన కేంద్ర మంత్రి, ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం హామీ!

Vizag Steel Plant Accident: విశాఖ ఉక్కు ప్రమాదం.. రూ.25 లక్షల భారీ పరిహారం ప్రకటించిన కేంద్ర మంత్రి, ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం హామీ!

Vizag Steel Plant Accident Kumaraswamy Announces Rs 25 Lakhs: ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టీల్ ప్లాంట్‌లో జరిగిన ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య 10కి చేరుకుంది. నిన్న కేంద్ర మంత్రి కుమారస్వామి స్వయంగా స్టీల్ ప్లాంట్‌ను సందర్శించి, మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 25 లక్షల చొప్పున పరిహారం అందించాలని ప్రకటించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 09, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:19 AM IST
Vizag Steel Plant Accident: విశాఖ ఉక్కు ప్రమాదం.. రూ.25 లక్షల భారీ పరిహారం ప్రకటించిన కేంద్ర మంత్రి, ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం హామీ!
Image Credit: Vizag Steel Plant Accident Kumaraswamy Announces Rs 25 Lakhs: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తెలుగు రాష్ట్రాలకు బిగ్ రెయిన్ అలర్ట్.. నైరుతి ఆగమనంతో విస్తారంగా వర్షాలు..
telangana rains7 min ago
2
Fuel price today32 min ago
3
Vizag Steel Plant Accident48 min ago
4
Gold Price Today1 hr ago
5
Shukra Gocharam3 hrs ago