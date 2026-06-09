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Visakhapatnam: పచ్చని కాపురంలో బిర్యానీ చిచ్చు.. దంపతుల ఆత్మహత్య ఘటనలో వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.

Wife and husband suicide in vizag: వెల్డింగ్ పనులు చేసుకునే భర్త తన భార్యకు బిర్యానీ తెచ్చి ఉంచాలని చెప్పాడు. ఈ విషయంలో భార్యభర్తల మధ్య గొడవ జరిగింది. దీంతో ఆమె వచ్చే వరకు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. విశాఖ పట్నంలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన వెనులు విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 09, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:51 PM IST
Visakhapatnam: పచ్చని కాపురంలో బిర్యానీ చిచ్చు.. దంపతుల ఆత్మహత్య ఘటనలో వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.
Image Credit: vizagnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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