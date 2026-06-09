/Visakhapatnam: పచ్చని కాపురంలో బిర్యానీ చిచ్చు.. దంపతుల ఆత్మహత్య ఘటనలో వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.

Wife and husband commits suicide over dispute on biryani in Visakhapatnam: సమాజంలో కొంత మంది భార్యభర్తలు మరీ దారుణంగా తయారయ్యారు. చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవలు పడి డైవర్స్ తీసుకొవడం లేదా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకుని కూడా ఒకరితో మరోకరు గొడవలు పడి విడాకులు తీసుకుంటున్నారు. వంట సరిగ్గా చేయలేదని, చికెన్ వండలేదని కొంత మంది భార్యభర్తలు గొడవలు పడి ఒకర్నిమరోకరు చంపుకున్న ఘటనలు గతంలో అనేకం జరిగాయి. తాజాగా.. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ఏపీలోని విశాఖ పట్నంలో జరిగింది . ఈ విషాదంలో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
విశాఖపట్నం శ్రీనగర్లో శ్రీకాకుంళం జిల్లా జిల్లా కళింగపట్నానికి చెందిన బలరాం(33), ప్రియాంక(30) లు ఉంటున్నారు. బలరాం స్థానికంగా వెల్డింగ్ పనులు చేసుకుంటు జీవనం సాగిస్తున్నాడు . వీరికి ఒక బాబు ఉన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల భర్తబలరాం మద్యం తాగడానికి బయటకు వెళ్లి ఇంట్లో ఉన్న భార్యకు ఫోన్ చేసి బిర్యానీ తెచ్చి ఉంచాలని కోరాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగి అది కాస్త పీక్స్ కు వెళ్లింది. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన ప్రియాంక ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది.
భర్త బలరాం ఇంటికి వచ్చి సరికి భార్య ఉరికి వేలాడుతూ కన్పించింది. భయంతో బలరాం తన నాలుగేళ్ల కుమారుడు ఏమౌతాడో కూడా ఆలోచించకుండా అదే ఫ్యాన్కు ఉరేసుకున్నాడు. చాలా సేపటికి వరకు బాలుడు ఏడుస్తుండటంతో చుట్టుపక్కల వారు వచ్చి చూడగా ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. వెంటనే వారి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు ఘటన స్థలంకు కేసు నమోదు చేరుకుని డెడ్ బాడీస్ లను పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు.
ఇరు కుటుంబాలతో మాట్లాడారు. ఐదేళ్ల కిందట ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న బలరాం, ప్రియాంక ఇద్దరు పెద్దల్ని ఎదిరించి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఆతర్వాత కొన్ని రోజులు బాగానే సాగిన వీరి కాపురం క్రమంగా ఆర్థిక పరమైన సమస్యలతో తరచుగా గొడవలు పడేవారని చుట్టుపక్కల వారు చెబుతున్నారు. పలుమార్లు వీరి మధ్య గొడవలు జరిగితే స్థానికులు కల్గజేసుకుని వారించినట్లు చెబుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో బిర్యానీ విషయంలో గొడవలు పెరిగి ఈ విధంగా చేసుకున్నారని తెలిసి స్థానికులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కనీసం నాలుగేళ్ల కుమారుడి జీవతం ఏమౌతుందని కూడా ఆలోచించకుండా ఇంతటి కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్న వీరిని ఏమనాలో కూడా అర్థం కావట్లేదని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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