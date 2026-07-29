Bhogapuram International Airport Credit: ఉత్తరాంధ్రకు మణిహారంగా భావించే ‘భోగాపురం’ ఎయిర్ పోర్ట్ ఆగష్టు 1న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ చేతులు మీదుగా ప్రారంభోత్సవం జరుపుకోనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్ని ఏర్పాట్లను దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ విషయంలో కూటమి సర్కారు హడావుడిని వైసీపీ అధినేత జగన్ దుయ్యబట్టారు.
మరోవైపు ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కలికితురాయిగా నిలవనుందని చెప్పుకొచ్చారు.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ చేతులు మీదుగా ఈ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం జరుపుకోనున్న నేపథ్యంలో ఈ విమానాశ్రాయానికి ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో మంచి గుర్తింపు తీసుకొస్తుందన్నారు. ఈ విమానాశ్రయంతో ఉత్తరాంధ్రకు వాణిజ్యం, పర్యాటక రంగాలకు కొత్త ఊపు తీసుకొచ్చే అవకాశాలున్నాయన్నారు.
అయితే.. భోగాపురం అల్లూరి సీతారామారాజు విమానాశ్రయం క్రెడిట్ను చోరీ చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్న విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చారు. తాను ఏమీ చేయకపోయినా కీర్తి తనకే దక్కాలంటూ క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారు.
భోగాపురం విమానాశ్రయానికి వైసీపీ హయాంలోనే అన్ని అనుమతులు..
చంద్రబాబు గారు.. భోగాపురం విమానాశ్రయం కోసం మీరు నిజంగా ఏం చేశారో కనీసం మీ మనస్సాక్షినైనా ప్రశ్నించుకోండన్నారు. 2019 ఎన్నికలకు నెల రోజుల ముందు హడావిడిగా, ఏమీ చేయకపోయినా, ఒక రాయి వేయడం తప్ప, భోగాపురం విమానాశ్రయం కోసం మీరు చేసింది సున్నా అన్నారు.
జూన్ 2020లో నిర్మాణం కోసం జీఎంఆర్ సంస్థతో కన్సెషన్ అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకోవడం నుంచి, భూ సేకరణ, ఆర్ అండ్ ఆర్, సైట్ క్లియరెన్స్, ఎన్ఓసీలు, భద్రతా పరమైన అనుమతులు, ఇంటర్నల్ రోడ్లు, ఏరోనాటికల్ సర్వీసులు, నీరు, విద్యుత్,ఆర్థిక సమీకరణ వరకు ప్రతి కీలకమైన ప్రక్రియ పూర్తయింది మా ప్రభుత్వ హయాంలోనే జరిగాయన్నారు. ఈ విషయాన్ని చంద్రబాబుకుకాదంటరా..?
అంతా మేము చేశాము...
అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మీరు పూర్తి చేయలేకపోయిన భూసేకరణను మేం పూర్తి చేశాం. నిర్వాసితులైన 4 గ్రామాల ప్రజలకు పునరావాసం కల్పించాం. భూసేకరణ, ఆర్ అండ్ ఆర్ కోసం రూ.967 కోట్లు, ఎయిర్పోర్టుకు నీళ్లు తీసుకురావడంకోసం రూ.75కోట్లు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కోసం రూ. 134.5 కోట్లు, ప్రత్యామ్నాయ రోడ్లకోసం రూ.7.29 కోట్లు, సబ్స్టేషన్ కోసం రూ.2.35 కోట్లు మొత్తంగా రూ.1200 కోట్లు పెట్టింది మేం. మరి మీరు చేసింది ఏమిటి చంద్రబాబుగారూ?
ఇవన్నీ పూర్తి చేశాం కాబట్టే, అన్ని అనుమతులు, అన్ని NOCలు, అన్ని సౌకర్యాలు పూర్తిచేశాం కాబట్టే, కోవిడ్ వంటి మహాసంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటూనే, పనులు ప్రారంభించి, 2024 ఎన్నికల నాటికే, విమానాశ్రయ రన్వే పనులను కీలక దశకు తీసుకురాగలిగాం. టెర్మినల్ నిర్మాణ పనులను కూడా వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాం.
భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ క్రెడిట్ చోరీ..
మా ప్రభుత్వం చేసిన విశేష కృషి నేపథ్యంలోనే 2026 జూన్లోనే భోగాపురం నుంచి విమాన రాకపోకలు ప్రారంభమవుతాయని అప్పుడే ప్రకటించామన్నారు. మేం చేపట్టిన పనుల ఫలితంగానే విమానాశ్రయం ఈ సమయంలో ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమైందని గర్వంగా చెప్పుకోగలం.
కానీ చంద్రబాబుగారూ… మీరు అప్పడూ ఈ ఎయిర్ పోర్ట్ గురించి ఏమీ చేయలేదు, ఇప్పుడు కూడా ఏమీ చేయడం లేదు. విశాఖపట్నం నగరం నుంచి విమానాశ్రయానికి వేగంగా చేరుకునేందుకు ఇప్పటికీ సరైన రోడ్డు సదుపాయం లేదు. ‘‘ఎయిర్పోర్టు ఉంది… కానీ సిటీ నుంచి వేగంగా, తక్కువ సమయంలో చేరుకునేందుకు రోడ్డు కనెక్టివిటీ లేదు. భోగాపురం విమానాశ్రయానికి శంకుస్థాపన చేసిన సమయంలో విశాఖపట్నం నగరం నుంచి విమానాశ్రయానికి వేగంగా చేరుకునేలా 77 మీటర్ల వెడల్పుతో, రూ. 6,300 కోట్ల ఖర్చుతో 55 కి.మీ. మేర ఆరులేన్ల హైవేకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంపై గట్టిగా ఒత్తిడి తీసుకురావడంతో, కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్న గడ్కరీ స్వయంగా ఆ రహదారిని మంజూరు చేస్తున్నట్లు అక్కడే ప్రకటించారు. ఆయన ఇప్పుడు కూడా అదే శాఖకు మంత్రిగా ఉన్నారు. మరి చంద్రబాబు మీరు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు, ఇక్కడ కూడా అధికారంలో ఉన్నారు. రెండేళ్లు గడుస్తున్నా ఆ రహదారి పరిస్థితి ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడే ఉంది. ఇప్పడు భోగాపురం విమానాశ్రయానికి చేరుకోవాలంటే ప్రయాణికులు నరక యాతన పడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఇదీ మీ చిత్తశుద్ధి, గతంలో అయినా అంతే, ఇప్పుడైనా అంతే. ఇకనైనా విశాఖ పట్నం విమానాశ్రాయం నుంచి భోగాపురం వెళ్లే రహదారిని విస్తరిస్తే బాగుంటుంది. ఈ విషయంలో మీరు చొరవ తీసుకోవాలన్నారు.
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