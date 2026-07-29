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కష్టం వైసీపీది.. ప్రచారం బాబుది..! భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ క్రెడిట్ మాదంటే మాదే..

Jagan Comments on Bhogapuram Airport Issue: కష్టం వైసీపీది.. ప్రచారం బాబుది అన్నట్టుగా ఉంది అన్నట్టుగా విజయ నగరం జిల్లా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ వేళ వైసీపీ అధినేత జగన్.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుపై విరుచుపడ్డారు. తమ హయాంలోనే భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు అన్ని అనుమతులతో పాటు పనులు పూర్తి చేసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. చివరి నిమిషంలో మొత్తంగా చంద్రబాబు నాయుడు కొట్టేసినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ క్రెడిట్ కోసం ప్రతిపక్ష వైసీపీతో పాటు అధికార టీడీపీ పోటా పోటీ పడుతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 29, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:20 PM IST
కష్టం వైసీపీది.. ప్రచారం బాబుది..! భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ క్రెడిట్ మాదంటే మాదే..
Image Credit: Bhogapuram Airport Credit Chori (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కష్టం వైసీపీది.. ప్రచారం బాబుది..! భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్ క్రెడిట్ మాదంటే మాదే..
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