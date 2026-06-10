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YS Jagan: వైజాగ్ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ బాధితులకు చంద్రబాబు ఇచ్చేది ఏంది బోడి? వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Slams To Chandrababu A Head Vizag Steel Plant Accident: వైజాగ్‌ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ను ప్రైవేటీకరణ కాకుండా తామే అడ్డుకున్నట్లు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించారు. స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ప్రమాద బాధితులకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఇచ్చేది ఏమీ లేదని.. న్యాయబద్దంగా ఇవ్వాల్సినవే ఇస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 10, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:40 PM IST
YS Jagan: వైజాగ్ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ బాధితులకు చంద్రబాబు ఇచ్చేది ఏంది బోడి? వైఎస్‌ జగన్‌
Image Credit: YS Jagan

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YS Jagan: వైజాగ్ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ బాధితులకు చంద్రబాబు ఇచ్చేది ఏంది బోడి? వైఎస్‌ జగన్
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