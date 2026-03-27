  • Vontimitta Sri Rama Navami 2026: ఏపీ ఒంటిమిట్టలో ప్రారంభమైన శ్రీరామ నవమి వేడుకలు..

Vontimitta Sri Rama Navami 2026: ఏపీ ఒంటిమిట్టలో ప్రారంభమైన శ్రీరామ నవమి వేడుకలు..

Vontimitta Sri Rama Navami 2026: ఉత్తరాదిన అయోధ్యతో పాటు దక్షిణాదిన భద్రాచలంలో శ్రీరామ నవమి వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. మరోవైపు ఏపీలోని ఒంటిమిట్ట శ్రీ రామాలయంలో  శ్రీరామ నవమి వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 27, 2026, 09:55 AM IST

Vontimitta Sri Rama Navami 2026: ఏపీ ఒంటిమిట్టలో ప్రారంభమైన శ్రీరామ నవమి వేడుకలు..

Sri Rama Navami Celebrations: కడప జిల్లాలోని చారిత్రక పుణ్యక్షేత్రం.. ఏకశిలానగరం ఒంటిమిట్ట శ్రీరామ నామ స్మరణతో మారుమోగుతోంది. శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత భక్తి భావపూర్వక వాతావరణంలో ప్రారంభమయ్యాయి.  గురువారం రాత్రి వేదమంత్రాల సాక్షిగా బ్రహ్మోత్సవాలకు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ చేశారు అర్చకులు. బ్రహ్మోత్సవాల ప్రారంభానికి సూచికగా విశ్వక్‌సేన పూజ, కలశ ప్రతిష్ఠ, కంకణ ధారణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. అనంతరం పుట్టమన్ను సేకరణతో వేడుకలు లాంఛనంగా మొదలయ్యాయి. 

ఒకే శిలపై సీతారామ లక్ష్మణులు కొలువై ఉన్న ఈ పవిత్ర క్షేత్రం.. మార్చి 26 నుంచి ఏప్రిల్ 5వ తేదీ వరకు జరిగే ఈ వేడుకల కోసం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది.బ్రహ్మోత్సవాల్లో అత్యంత కీలక ఘట్టం ధ్వజారోహణం. నేడు ఉదయం 9 గంటల 30 నిమిషాల నుండి 10 గంటల 15 నిమిషాల మధ్య వృషభ లగ్నంలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం వైభవంగా జరిగింది.  ధ్వజారోహణంతో స్వామివారి ఉత్సవాలు అధికారికంగా ప్రారంభం  అయ్యాయి. 

ధ్వజారోహణ అనంతరం మధ్యాహ్నం శ్రీరామనవమి ఆస్థానం, సాయంత్రం పోతన జయంతి, కవి సమ్మేళనం జరగనున్నాయి. ఇక రాత్రి 7 గంటలకు స్వామివారు శేష వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు, ఆలయ సిబ్బంది భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పక్కా ఏర్పాట్లు చేశారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

