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AP Weather Alert: నేడు ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు.. ప్రజలెవరూ బయటకు రావొద్దు.. అధికారుల హెచ్చరిక!

Weather Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్. నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు, ఉపరితల ఆవర్తనాల ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. రాష్ట్రంలోని 23 జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 14, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:32 AM IST
AP Weather Alert: నేడు ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు.. ప్రజలెవరూ బయటకు రావొద్దు.. అధికారుల హెచ్చరిక!
Image Credit: Weather Alert Heavy Rainfall Likely Across Ap Public Urged To Avoid Unnecessary Travel (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నేడు ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు.. ప్రజలెవరూ బయటకు రావొద్దు.. అధికారుల హెచ్చరిక!
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