Thunderstorm Alert In Ap: ఏపీకి పిడుగుల హెచ్చరిక.. ఈ జిల్లాల ప్రజలకు హైఅలర్ట్.. అస్సలు బయటకు రాకండి..!

Heavy Rains In Ap: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర ప్రజల్ని ఎడతెరపిలేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు.. అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రానున్న మూడు గంటల్లో.. పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ హెచ్చరించింది. ప్రజలెవరూ బయటకు వెళ్లొద్దని సూచించింది. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 5, 2025, 07:47 PM IST

Weather Updates: ఏపీలో వర్షాలు జోరుగా కురుస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వానలు దంచికొడుతున్నాయి. తాజాగా విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ పిడుగు లాంటి వార్త చెప్పింది. రానున్న 3 గంటల్లో పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే చాన్స్ ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ హెచ్చరించింది.

విశాఖ, విజయనగరం, అల్లూరి, అనకాపల్లి, కోనసీమ, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేశారు. ఈ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా చెట్ల కింద నిలబడొద్దని హెచ్చరించారు.

అలాగే కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేశారు. ఈ జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలకు అవకాశం ఉందన్నారు అధికారులు. ఈదురు గాలులు సైతం వీస్తాయని.. ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. 

వర్షాలు పడే సమయంలో ప్రజలు ఇంట్లోనే అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. చెట్ల కింద ఉండటం సేఫ్ కాదన్నారు. ఒకవేళ వర్షం పడే సమయంలో బయట ఉన్నట్లయితే.. ఎక్కడైనా సురక్షిత స్థలంలో తలదాచుకోవాలని అధికారులు జాగ్రత్తలు చెప్పారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Thunderstorm Alert In ApThunderstorm RainsHeavy rains in apWeather Updates In ApRed Alert

