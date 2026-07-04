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ఏపీకి వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు..

Andhra Pradesh Rain Alert: బంగాళా ఖాతంలో అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. ఈ ప్రభావంతో ఏపీలో భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉత్తరాంధ్రతో పాటుగా కోస్తా జిల్లాలకు బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో తీరం వెంట బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 04, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:42 AM IST
ఏపీకి వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు..
Image Credit: AP Rain Alert (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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