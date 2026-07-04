/ఏపీకి వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు..

AP IMD Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా నైరుతి ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదులున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. మరోవైపు వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం ప్రభావంతో మరో మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు పడనున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఈ రోజు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం అనకాపల్లి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. మిగిలిన జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందంటోంది. ఉరుములు మెరుపులతో పాటు ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
మత్స్య కారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లొద్దు..
మరోవైపు మత్స్య కారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరించారు. బంగళా ఖాతంలో అల్ప పీడనం కొనసాగుతుంది. దీంతో సముద్రంలో ఆటుపోట్ల కారణంగా అల్లకల్లోలంగా మారే ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో మత్స్య కారులు ఈ మూడు రోజులు వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రధానంగాచూసుకుంటే ప్రస్తుతం బంగళా ఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి అల్పపీన ప్రభావంతోని ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారీ వర్షాలు కురువనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో లోతట్టు ప్రాంతాలకు వరద ముంపు ప్రమాదం పొంచి ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. గతంలో జరిగిన ప్రమాదాలు పునరావృతం కాకుండా అధికార యంత్రాంగం మొత్తం అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
తీవ్ర రూపం దాల్చనున్న అల్ప పీడనం..
ముఖ్యంగా బంగాళా ఖాతాన్ని అనుకొని ఉన్నటువంటి ఉత్తర ఒడిస్సా పశ్చిమ బెంగాల్ తీర ప్రాంతాల్లో ఏర్పడినటు వంటి అల్పపీర్ణం ఏదైతే ఉందో ఇది మరింత తీవ్ర రూపం దాల్చే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా తెలిసింది. దీని ప్రభావంతోనే రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజుల పాటు వర్షం కురిసే అవకాశం అయితే ఉంది. ఈనేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే ఇప్పటికే అలర్ట్ జారీ చేశారు.
ముఖ్యంగా చూసుకుంటే మాత్రం ఉత్తరాంధ్రాకు కోస్తా ప్రాంతంలో గంటకి 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలు చెట్లు, కరెంట్ స్తంభాలు, హోర్డింగులకు దగ్గరగా ఉండకూడని హెచ్చరించింది. అంతేకాదు రోడ్డు పై నడిచే వెళ్లే వారు మ్యాన్ హోల్స్ ఉన్నాయో లేవో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం బెటర్. వర్షం పడేటపుడు రోడ్డు పై కాకుండా.. ఫుట్పాత్లపై జాగ్రత్తగా నడవాలని సూచనలు చేస్తున్నారు. ప్రజలు స్వయంగా అప్రమత్తంగా మెలగాలని కోరుకుంటున్నారు.
ఏలూరులో అత్యధిక వర్షపాతం..
ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఈరోజు అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాతో పాటు ఏలూరు జిల్లాలోని ఒకటి రెండు చోట్ల భారి వర్షాలు కురిసేందకి అవకాశం ఉందని మిగతా చోట్ల పిడుగులతో పాటు కూడినటువంటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందంటూ కూడా విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. గత కొద్ది రోజులుగా కూడా చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకవైపు ఉపరితల ఆవర్తనంతో పాటు మరోవైపు అల్పపీడనం ద్రోవణి ప్రభావం కారణంతో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో మోసరు భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నటు వంటి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నిన్న అత్యధికంగా ఏలూరు జిల్లా కుకునూర్లో 3.7 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. అల్లూరి సీతారామారాజు జిల్లాలో 3.6 సెంటీమీటర్లు.. పోలవరం బుట్టాయిగూడెంలో 3.4 సెం.మీ, ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డి గూడెం, చింతలపూడి, వేలేరుపాడులో 3.1 సెం.మీ అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు తెలిపింది. ఏపీలో చాలా ప్రాంతాల్లో 1 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు అధికారులు తెలిపారు.
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