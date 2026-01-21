English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Weather Report on Telugu State: రాత్రి చలి ఉదయం ఎండ.. ఉదయం ఎండ రాష్ట్రంలో డిఫరెంట్ వెదర్..

Weather Report on Telugu State:  సంక్రాంతికి సంక లేపనంత చలి ఉంటుందనేది నానుడి. సంక్రాంతికి నుంచి ఉత్తరాయణం ప్రారంభమై.. సూర్యుడి ప్రతాపం అంతకంతకు పెరుగుతూ పోతుంది. సంక్రాంతికి మొదలైన భానుడి ప్రతాపం.. శివరాత్రికి శివ శివ అంటూ పోతుందని పెద్దలు చెబుతుంటారు. కానీ ఇపుడు పరిస్థితి చూస్తుంటే.. సంక్రాంతి ముందు వరకు చలితో వణికిపోయిన ప్రజలు.. ఇపుడు పగటి పూట ఉష్ణోగ్రతలు బెంబేలెత్తుస్తున్నాయి. మరోవైపు రాత్రి పూట చలి తగ్గడం లేదు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 21, 2026, 06:40 PM IST

Different Weather Report on Telangana Andhra Pradesh: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వింత వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఒకవైపు పగటిపూట భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపుతుంటే.. మరోవైపు రాత్రి సమయాల్లో చలి పులి పంజా విసురుతోంది. గత రెండు రోజులుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే గణనీయంగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సూర్యుడు సుర్రుమనిపిస్తున్నాడు.  ఇక్కడ సాధారణం కంటే 4.2 డిగ్రీలు అధికంగా నమోదై.. 34.3 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు చేరుకుంది. 

ఖమ్మం, మహబూబ్‌నగర్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో కూడా పగటి పూట ఎండ తీవ్రత సాధారణం కంటే 2 నుంచి 4 డిగ్రీల వరకు పెరగడం విశేషం. జనవరి మూడవ వారంలోనే ఈ స్థాయిలో ఎండలు ఉండటం చూస్తుంటే..ఫిబ్రవరిలో అది కాస్తా పెరిగి మార్చిలోనే ప్రజల మాడు పగలేలా ఉష్ణోగ్రతలు ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా రాబోయే వేసవి కాలం ఎంత తీవ్రంగా ఉండబోతుందోనన్న ఆందోళన ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతోంది. 

మరోవైపు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో చలి తీవ్రత తగ్గడం లేదు. మరో రెండు రోజుల పాటు అక్కడ చలితీవ్ర ఉంటోందని భారత  వాతావరణశాఖ తెలిపింది. కోస్తా, రాయలసీమలో చలి తీవ్రత పెరిగింది. మంగళవారం అరకు లోయలో 5.7 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. మరో రెండు రోజుల పాటు తెల్లవారుజాము నుంచి ఉదయం 10 గంటల వరకు పొగమంచు కురుస్తోందని వాతావరణశాఖ సూచించింది. కొన్ని చోట్ల విజిబిలిటీ వంద మీటర్ల కంటే తక్కువగా నమోదవుతోందని తెలిపారు.  దీని కారణంగా ప్రమాదాలు జరిగే ప్రమాదం పొంచి ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.  అవసరం అయితేనే బయటకు రావాలని సూచించారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telugu States Different WeatherWeather UpadatesDifferent UpdatesHeavy FogHeavy Fog In Telangana

