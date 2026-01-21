Weather Report on Telugu State: రాత్రి చలి ఉదయం ఎండ.. ఉదయం ఎండ రాష్ట్రంలో డిఫరెంట్ వెదర్..

Different Weather Report on Telangana Andhra Pradesh: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వింత వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఒకవైపు పగటిపూట భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపుతుంటే.. మరోవైపు రాత్రి సమయాల్లో చలి పులి పంజా విసురుతోంది. గత రెండు రోజులుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే గణనీయంగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సూర్యుడు సుర్రుమనిపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ సాధారణం కంటే 4.2 డిగ్రీలు అధికంగా నమోదై.. 34.3 డిగ్రీల సెల్సియస్కు చేరుకుంది.
ఖమ్మం, మహబూబ్నగర్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో కూడా పగటి పూట ఎండ తీవ్రత సాధారణం కంటే 2 నుంచి 4 డిగ్రీల వరకు పెరగడం విశేషం. జనవరి మూడవ వారంలోనే ఈ స్థాయిలో ఎండలు ఉండటం చూస్తుంటే..ఫిబ్రవరిలో అది కాస్తా పెరిగి మార్చిలోనే ప్రజల మాడు పగలేలా ఉష్ణోగ్రతలు ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా రాబోయే వేసవి కాలం ఎంత తీవ్రంగా ఉండబోతుందోనన్న ఆందోళన ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
మరోవైపు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో చలి తీవ్రత తగ్గడం లేదు. మరో రెండు రోజుల పాటు అక్కడ చలితీవ్ర ఉంటోందని భారత వాతావరణశాఖ తెలిపింది. కోస్తా, రాయలసీమలో చలి తీవ్రత పెరిగింది. మంగళవారం అరకు లోయలో 5.7 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. మరో రెండు రోజుల పాటు తెల్లవారుజాము నుంచి ఉదయం 10 గంటల వరకు పొగమంచు కురుస్తోందని వాతావరణశాఖ సూచించింది. కొన్ని చోట్ల విజిబిలిటీ వంద మీటర్ల కంటే తక్కువగా నమోదవుతోందని తెలిపారు. దీని కారణంగా ప్రమాదాలు జరిగే ప్రమాదం పొంచి ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అవసరం అయితేనే బయటకు రావాలని సూచించారు.
