English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Auto Driver Sevalo: ఒక్కొక్కరి ఖాతాల్లో రూ.15000 నేడే జమా.. లిస్ట్‌లో మీ పేరు లేదా? ఇలా చేయండి..!

Auto Driver Sevalo Amount Not Credited: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు బంపర్ శుభవార్త. ఈరోజు నుంచి వారి ఖాతాల్లోకి రూ.15 వేలు జమ కానున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో పథకాలలో భాగంగా వారి ఖాతాల్లో ఈ నిధులు జమవుతున్నాయి. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2 లక్షల 90 వేల మందికి పైగా రూ.436 కోట్ల మీద లబ్ధి చేకూరనుంది. మీకు ఈ పథకంలో పేరు రాకపోతే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 4, 2025, 08:47 AM IST

Trending Photos

Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
5
Airtel cheapest plans
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
School Holiday: దసరా తర్వాత మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎప్పటినుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?
5
School Holiday Today
School Holiday: దసరా తర్వాత మరో మూడు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎప్పటినుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే..?
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
5
Kantara Chapter 1 1st day Collections
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
Auto Driver Sevalo: ఒక్కొక్కరి ఖాతాల్లో రూ.15000 నేడే జమా.. లిస్ట్‌లో మీ పేరు లేదా? ఇలా చేయండి..!

Auto Driver Sevalo Amount Not Credited: కూటమి ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ఈ పథకంలో ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో భాగంగా ఆటో క్యాబ్ డ్రైవర్ల ఖాతాలో రూ.15000 నేటి నుంచి జమ కానున్నాయి. ఆటో, ట్యాక్సీ, మ్యాక్సీ క్యాబ్ డ్రైవర్ల ఖాతాలో ఈ నిధులు జమ చేస్తున్నారు. వారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఒక్కో పథకాన్ని అమలు చేస్తూ వస్తోంది కూటమి ప్రభుత్వం

Add Zee News as a Preferred Source

గత నెలలోనే ఆటో డ్రైవర్‌ల సేవలోకు సంబంధించి దరఖాస్తులు కూడా స్వీకరించి, క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన పూర్తి చేసింది. తర్వాత వారి ఖాతాల్లో నేటి నుంచి రూ. 15వేలు జమ చేయనున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండు లక్షల 90 వేల మందికి పైగా ఆటో, క్యాబ్, మ్యాక్సీ డ్రైవర్ల ఖాతాలో రూ.436 కోట్ల మేర లబ్ధి చేకూరాలని ఉంది. విజయవాడ అజిత్ సింగ్ నగర్ లోని మాకినేని బసవ పున్నయ్య స్టేడియంలో సీఎం చంద్రబాబు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు.  డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు మంత్రి లోకేష్ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ కూడా పాల్గొంటారు. ఈ పథకానికి లో మీ పేరు లేకపోతే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. 

 ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ప్రతి అర్హుడైన ఆటో క్యాబ్ డ్రైవర్లకు రూ.15000 చొప్పున సంవత్సరానికి ప్రభుత్వం అందించబోతుంది. గత ప్రభుత్వం రూ.10 వేలు మాత్రమే అందించింది. దాన్ని పెంచి తాజా కూటమి ప్రభుత్వం రూ.15000 చేసింది ఈ నిధులు నేరుగా ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ల ఖాతాలో జమ కానున్నాయి.  శ్రీ శక్తి బస్సు పథకం కారణంగా ఆటో డ్రైవర్లు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందుల వల్ల ప్రభుత్వం స్వయంగా ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. 

 అర్హులైన ప్రతి లబ్ధిదారుకి పథకం లబ్ధి చేకూరేలా చర్యలు తీసుకుంటుంది కూటమి ప్రభుత్వం. ప్రత్యేకంగా వాట్సాప్ ద్వారా ఒక ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ హ్యాండిల్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. ఒకవేళ మీరు అర్హులై ఉండి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చెల్లుబాటయ్యే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా పొంది ఉండాలి. మీరు మీ పథకంలో మీ పేరు లేకపోతే గ్రీవెన్స్‌ సెల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. 

 ఇక ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో పథకంలో మీరు స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా కల్పించారు. మీరు ఎన్‌బీ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి అప్లికేషన్ స్టేటస్ పై క్లిక్ చేయాలి. ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో అనే పథకాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆధార్ నెంబర్ వివరాలు ఎంటర్ చేస్తే మీరు అర్హులా కాదా అనేది తెలిసిపోతుంది. గత నెల 17వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టిన కూటమి ప్రభుత్వం తుది జాబితా కూడా తయారు చేసి నేటి నుంచి ఆ నిధులు విడుదల చేయనుంది. అయితే ఈ పథకానికి అర్హులు కావాలంటే ఖచ్చితంగా మీ వద్ద సరైన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తో పాటు వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అయి ఉండాలి.

Also Read: షాకింగ్‌.. విజయ్‌ దేవరకొండ రష్మికల ఆస్తులు ఎన్ని వందల కోట్లు తెలుసా?  

Also Read: తిరుమలలో ముగిసిన బ్రహ్మోత్సవాలు.. భక్తుల సహకారంతో విజయవంతం..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

auto driver scheme andhra pradeshap 15000 scheme todayauto driver sevalo status checkap cab driver scheme 2025

Trending News