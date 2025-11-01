AP Disasters: ఏపీలో ఏం జరుగుతోంది..? తిరుపతి తొక్కిసలాట నుంచి వరదలు, తుఫాన్లు.. విపత్తులు వరుసగా..

AP Disasters: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏం జరుగుతోంది? ఏ క్షణం ఎలాంటి వార్త వినాల్సి వస్తుందేనని ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఒక విపత్తు నుంచి బయటపడ్డామని ఊపిరి పీల్చుకుంటున్న సమయంలో మరో ఉపద్రవం వచ్చి పడుతోంది. ప్రభుత్వానికి కంటిమీద కనుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి ఈ వరుస విపత్తులు. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడాదిన్నర కాలంలో ఎన్నో ప్రమాదాలు, విపత్తులు ఆ రాష్ట్రాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. తిరుపతి ఏడుకొండల వారి సాక్షిగా జరిగిన తొక్కిసలాట నుంచి మొదలు తాజాగా శ్రీకాకుళంలో జరిగిన కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట వరకు ఎంతో మంది అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అసలెందుకు ఇలా జరుగుతుంది? లోపం ఎక్కడుంది? తిరుపతి శ్రీవేంకటేశ్వరుడి లడ్డూ రాజకీయం చేసినప్పటి నుంచి రాష్ట్రానికి ఏదో అపశకునం జరుగుతుందని రాష్ట్ర ప్రజానీకం అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏపీలో ఇప్పటి వరకు జరిగిన విపత్తులు, ప్రమాదాల గురించి ఓ సారి చూస్తే...
ఇటీవలి రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరసగా చోటు చేసుకుంటున్న ప్రమాదాలు, విపత్తులు ప్రజల్లో ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. తిరుపతి, సింహాచలం, శ్రీకాకుళం, కాశీబుగ్గ వంటి ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాల్లో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనలు అనేక మందిని కలచివేశాయి. భక్తుల రద్దీని నియంత్రించే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, కొన్ని అనూహ్య పరిస్థితుల వల్ల ఈ దుర్ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా పర్వదినాలు, ప్రత్యేక దినాల్లో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో ఆలయాలకు తరలివచ్చే పరిస్థితి కారణంగా నిర్వహణలో చిన్న తప్పిదాలు కూడా పెద్ద ప్రమాదాలకు దారి తీస్తున్నాయి.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన చరిత్రలోనే తొలిసారిగా పెను విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ఏడాది జనవరి 8న జరిగిన తొక్కిసలాటలో ఆరుగురు భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా టోకెన్లు తీసుకునేందుకు భక్తులు కౌంటర్ల వద్ద భారులు తీరారు. ఈ సమయంలో గేట్లు తీయడంతో ఒక్కసారి భక్తులు ముందుకు వెళ్లడంతో తోపులాట, తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు భక్తులు మరణించగా.. 20మందికిపైగా భక్తులు గాయపడ్డారు.
తిరుపతి ఘటన మరవకముందే సింహాచలంలో మరో విషాదం నెలకొంది. సింహాచలం అప్పన చందనోత్సవంలో ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం కారణంగా గోడకూలి ఏడుగురు భక్తులు మరణించారు. ఏప్రిల్ 30న జరిగిన ఘటన రాష్ట్ర చరిత్రలో పెను విషాదంగా మిగిలింది.
ఇక విజయవాడ నగరాన్ని భారీ వరదలు అతలాకుతలం చేశాయి. విజయవాడ దుఖ:దాయనిగా పేరొందిన బుడమేరు భారీ వర్షాల కారణంగా ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో నగరం మొత్తం నీట మునిగింది. 24 గంటల వ్యవధిలోనే కుండపోత వర్షం కురవడం విజయవాడ వరదలకు ప్రధాన కారణమైంది. మానవ తప్పిదం, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఎక్కువ నష్టం జరిగిందన భావన కలిగింది.
అలాగే కర్నూలు సమీపంలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదం రాష్ట్రాన్ని విషాదంలో ముంచేసింది. ఈ ఘటనలో దాదాపు 20మంది సజీవదహనం అయ్యారు. అర్థరాత్రి జరిగిన ఈ ప్రమాదం బాధిత కుటుంబాలను చీకట్లోకి నెట్టేశాయి. ఈ ప్రమాదంతో ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డు పడ్డాయి. రోడ్డు పరిస్థితులు, డ్రైవర్ అజాగ్రత్తల లోపం వంటి అంశాలపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం తక్షణ సహాయం ప్రకటించింది. అయినప్పటికీ ఇది అత్యంత ఘోర విపత్తుగా చరిత్రలోకి ఎక్కింది.
మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మొంథా తుపాను తీరప్రాంతాలను ప్రభావితం చేసింది. గాలులు, వర్షాలతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోయాయి. వ్యవసాయ పంటలకు కూడా కొంత నష్టం జరిగింది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ముందుగానే హెచ్చరికలు జారీ చేసి, తీరప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం వల్ల పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. అయినప్పటికీ ఆస్తి నష్టం, పంట నష్టం తీవ్రంగానే జరిగింది. కానీ ప్రభుత్వ అప్రమత్తత వల్ల ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఈ వరుస సంఘటనలు ప్రభుత్వానికి నిజంగా ఒక అగ్నిపరీక్షగా మారాయి. అయితే ప్రతి ఘటన తర్వాత అధికారులు వేగంగా స్పందించి, సహాయక చర్యలను చేపడుతున్న తీరు ప్రశంసనీయంగా ఉంది. సహజ విపత్తులు, అనూహ్య ప్రమాదాలు ఎదురైనా ప్రజల ప్రాణ రక్షణే ప్రధాన లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. ప్రజలు కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే, ఇలాంటి దుర్ఘటనలను తగ్గించవచ్చు. ఈ మొత్తం పరిస్థితి చూస్తే, రాష్ట్రం ఒక సవాళ్ల కాలంలో ఉందనిపిస్తోంది. కానీ ప్రభుత్వం ప్రతి సమస్యను తక్షణమే పరిష్కరించే దిశగా అడుగులు వేస్తుండటం ప్రజల్లో నమ్మకం కలిగిస్తోంది.
