Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Bhogapuram Airport: రూ.4,727 కోట్ల ఎయిర్‌పోర్టుకు అల్లూరి పేరు.. కారణం తెలుసా?

Bhogapuram Airport: రూ.4,727 కోట్ల ఎయిర్‌పోర్టుకు అల్లూరి పేరు.. కారణం తెలుసా?

Bhogapuram Airport: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి అల్లూరి సీతారామరాజు పేరు పెట్టారు. రూ.4,727 కోట్లతో నిర్మించిన ఈ ప్రాజెక్టు ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కీలకంగా మారనుంది. విమానాశ్రయం ప్రత్యేకతలు, అల్లూరి సీతారామరాజు త్యాగాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Reported ByVishnupriya
Published: Aug 01, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:21 AM IST
Bhogapuram Airport: రూ.4,727 కోట్ల ఎయిర్‌పోర్టుకు అల్లూరి పేరు.. కారణం తెలుసా?
Image Credit: Bhogapuram Airport (Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bhogapuram Airport: రూ.4,727 కోట్ల ఎయిర్‌పోర్టుకు అల్లూరి పేరు.. కారణం తెలుసా?
2
3
4
5