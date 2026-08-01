Bhogapuram Airport:ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మించిన కొత్త అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఆగస్టు 1 నుంచి సేవలు ప్రారంభించనుంది. రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద విమానాశ్రయంగా ఇది గుర్తింపు పొందుతోంది. ఈ విమానాశ్రయానికి స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పేరు పెట్టడం ప్రత్యేకతగా మారింది.
భోగాపురం విమానాశ్రయం సుమారు రూ.4,727 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మచారు. ఇది ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య (PPP) విధానంలో నిర్మించిన కీలక ప్రాజెక్టు. ఈ విమానాశ్రయం ద్వారా ఉత్తరాంధ్రలో పర్యాటకం, పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం, ఎగుమతులకు మరింత ఊతం లభిస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఈ విమానాశ్రయానికి అల్లూరి సీతారామరాజు పేరు పెట్టడాన్ని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు స్వాగతించాయి. ఆయన దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం చేసిన త్యాగాలను గుర్తిస్తూ ఈ గౌరవం ఇచ్చినట్లు నాయకులు పేర్కొన్నారు.
అల్లూరి సీతారామరాజు 1897లో జన్మించారు. చిన్న వయసులోనే సాధారణ జీవితాన్ని వదిలి గిరిజనుల మధ్య జీవించారు. అక్కడి ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలను దగ్గరగా చూసిన ఆయన బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం ప్రారంభించారు.
1922 నుంచి 1924 వరకు జరిగిన రంపా తిరుగుబాటుకు ఆయన నాయకత్వం వహించారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన అటవీ చట్టాల వల్ల గిరిజనులు తమ సంప్రదాయ జీవన విధానాన్ని కోల్పోయారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా అల్లూరి గిరిజనులను ఏకం చేసి పోరాటం చేశారు.
పోలీస్ స్టేషన్లపై దాడులు చేసి ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకోవడం, అడవుల్లో గెరిల్లా యుద్ధ పద్ధతులను ఉపయోగించడం వల్ల బ్రిటిష్ అధికారులకు ఆయన పెద్ద సవాలుగా మారారు. అందుకే ఆయనను "మన్యం వీరుడు" అని ప్రజలు గౌరవంగా పిలిచారు.
గిరిజనులకు ఆయుర్వేద వైద్యం అందించడం, వారి హక్కుల కోసం నిరంతరం పోరాడటం వల్ల ఆయనపై ప్రజల్లో అపారమైన అభిమానాన్ని సంపాదించారు. చివరకు 1924లో బ్రిటిష్ సైన్యం ఆయనను పట్టుకుని మరణశిక్ష అమలు చేసింది. అప్పటికి ఆయన వయసు కేవలం 27 సంవత్సరాలు మాత్రమే.
ఇక భోగాపురం విమానాశ్రయం తొలి దశలో ఏడాదికి 60 లక్షల మంది ప్రయాణికులకు సేవలు అందించే సామర్థ్యంతో నిర్మించారు. భవిష్యత్తులో దీనిని 4 కోట్ల మంది ప్రయాణికులకు అనుగుణంగా విస్తరించే ప్రణాళిక ఉంది.
ఈ ప్రాజెక్టులో కార్గో టెర్మినల్, కోల్డ్ స్టోరేజ్ సదుపాయాలు, ఏవియేషన్ హబ్, ఏవియేషన్ యూనివర్సిటీ వంటి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఉత్తరాంధ్రలో పెట్టుబడులు పెరగడంతో పాటు వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా లభించనున్నాయి.
అల్లూరి సీతారామరాజు త్యాగాలను గుర్తుచేస్తూ ఆయన పేరు మీద భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు గర్వకారణంగా నిలిచింది. ఆయన వీరోచిత పోరాట స్ఫూర్తిని భావితరాలకు గుర్తు చేసే మరో చారిత్రక గుర్తుగా ఈ విమానాశ్రయం నిలవనుంది.