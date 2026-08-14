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సీఎం చంద్రబాబుకు పవన్ కళ్యాణ్ బిగ్ షాక్.. ఏపీలో హాట్ హాట్ చర్చ..!

Pawan Kalyan Skips Amaravati Event: సీఎం చంద్రబాబుకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ బిగ్ షాక్ ఇచ్చారు..! అమరావతిలో పలు అభివృద్ధి ప్రారంభోత్సవాలకు డిప్యూటీ సీఎం దూరంగా ఉన్నారు..! సీఎం చంద్రబాబు హాజరైన కార్యక్రమానికి పవన్ కల్యాణ్ ఎందుకు రాలేదు..! అమరావతికి రావాలంటూ మంత్రి నారాయణ ఆహ్వానించినా హాజరు కాలేదు.. కానీ విశాఖపట్నంలో ఏనుగుల దినోత్సవంలో పవన్ కల్యాణ్‌ పాల్గొనడం హాట్ టాపిక్‌గా మారిందా..! అమరావతికి పవన్ హాజరు కాకపోవడంతో అధికారుల్లో చర్చోపచర్చలు జరుగుతున్నాయా..! ఇప్పటికే మూడు క్యాబినెట్ సమావేశాలకు పవన్ దూరంగా ఉండటంపైన హాట్ హాట్ చర్చ జరుగుతోందా..!

Written ByG Shekhar
Published: Aug 14, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:34 PM IST
సీఎం చంద్రబాబుకు పవన్ కళ్యాణ్ బిగ్ షాక్.. ఏపీలో హాట్ హాట్ చర్చ..!
Image Credit: Pawan Kalyan Skips Amaravati Event (Source: File)

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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సీఎం చంద్రబాబుకు పవన్ కళ్యాణ్ బిగ్ షాక్.. ఏపీలో హాట్ హాట్ చర్చ..!
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