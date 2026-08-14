/సీఎం చంద్రబాబుకు పవన్ కళ్యాణ్ బిగ్ షాక్.. ఏపీలో హాట్ హాట్ చర్చ..!

Pawan Kalyan Skips Amaravati Event: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఏమైంది..! సీఎం చంద్రబాబుతో తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు పవన్ రెడీ అవుతున్నారా..! కూటమి పార్టీలు మరో 15 ఏళ్లు అధికారంలో ఉంటాయని గతంలో ప్రకటించిన పవన్ కల్యాణ్.. ఇప్పుడు టీడీపీతో దూరంగా ఉండాలని డిసైడ్ అయ్యారా అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో రాజకీయ పరిణామాలు చూస్తుంటే.. ఇదే నిజమని తెలుస్తోంది. తాజాగా సీఎం చంద్రబాబుకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ బిగ్ షాక్ ఇచ్చారు. అమరావతిలో అట్టహాసంగా మొదలుపెట్టిన భవనాల ప్రారంభోత్సవానికి పవన్ దూరంగా ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వయంగా సీఎం సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించినా పవన్ కల్యాణ్ దూరంగా ఉండటం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. సీఎం చంద్రబాబు ఎంతో గొప్పగా ప్రచారం చేసుకుంటున్న అమరావతిలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు పవన్ ఎందుకు రాలేదని అటు తెలుగుతమ్ముళ్లు.. ఇటు జనసేన నేతలు చర్చించుకోవడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
తాజాగా అమరావతిలో స్టీల్ బ్రిడ్జ్, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల క్వార్టర్లు, సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్డును సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. రాష్ట్రాభివృద్ధి విజన్కు అమరావతి నగర నిర్మాణం మొట్టమొదటి సక్సెస్ అని కొనియాడారు. తెలుగు జాతి గర్వపడేలా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సైబరాబాద్ నిర్మాణం జరిగిందన్న చంద్రబాబు.. విభజన తర్వాత ఈ ప్రాంతం బాగా నష్ట పోయిందని, చివరకు రాజధాని కూడా లేకుండా పోయిందన్నారు. అందుకే అమరావతిని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. గతంలో కొందరు గ్రాఫిక్స్ అంటూ ఎగతాళి చేశారు. ఆ గ్రాఫిక్స్ నిజం అవుతుంటే ఎగతాళి చేసిన వాళ్లంతా తల దించుకోవాలని చురకలంటించారు. అటు అమరావతితో పాటు రాష్ట్రం అంతటా అభివృద్ధి కావాలన్నదే తన ఆకాంక్ష అని గుర్తు చేశారు సీఎం చంద్రబాబు.
ఆ తర్వాత రాజధానిలో నిర్మాణం పూర్తైన ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల భవన సముదాయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. రాయపూడి వద్ద 12 టవర్లుగా ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల నివాస భవన సముదాయాన్ని దగ్గరుండి మరి పర్యవేక్షించారు. ఇక్కడ ఒక్కోక్కటి 3500 చదరపు అడుగుల వైశాల్యంతో 288 ఫ్లాట్లను సీఆర్డీఏ నిర్మించింది. అత్యాధునిక పద్దతుల్లో నిర్మించిన ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ ఫ్లాట్లను మంత్రులు నారాయణ, నాదెండ్ల మనోహర్లతో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులంతా సీఎం చంద్రబాబు వెంట కలియదిరిగారు.. కానీ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఎక్కడా కనిపించలేదు. అంతకు ముందు అమరావతిలో అభివృద్ది పనుల ప్రారంభోత్సవానికి మంత్రి నారాయణ స్వయంగా వెళ్లి పవన్ కల్యాణ్ ను ఆహ్వానించినట్టు తెలుస్తోంది. కానీ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కాకుండా పవన్ కల్యాణ్ విశాఖపట్నంలో ఏనుగుల దినోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. దాంతో అమరావతికి పవన్ కల్యాణ్ ఎందుకు రాలేదు.. ఆయన సీఎం చంద్రబాబుపై అలిగారా అని అధికార వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
అంతకుముందు కూడా సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో ఇటీవల జరిగిన మూడ్మంత్రివర్గ సమావేశాలకు పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి డుమ్మా కొట్టారు. పవన్ కళ్యాణ్ కేబినెట్ సమావేశానికి హాజరుకాకపోవడం ఇది వరుసగా మూడోసారి. గతంలో జరిగిన రెండు మంత్రివర్గ సమావేశాలకు కూడా ఆయన రాలేదు. గతంలో రెండు సార్లు కేబినెట్ సమావేశాలు జరుగుతుండగానే పవన్ కళ్యాణ్ మధ్యలోనే వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అప్పటి నుంచి సీఎం చంద్రబాబు నిర్వహించే ప్రభుత్వ సమీక్షలు, కేబినెట్ సమావేశాలకు పవన్ కళ్యాణ్ దూరంగా ఉంటున్నారు. ఇటీవల ప్రధాని మోదీ పర్యటనలో పాల్గొన్న పవన్ కల్యాణ్.. సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షలు, కేబినెట్ సమావేశాలకు ఆయన వరుసగా గైర్హాజరు అవుతున్నారు. దాంతో కూటమిలో అంతర్గత విభేదాలు మొదలయ్యాయి అన్న చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పుడు అమరావతిలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన కార్యక్రమాలకు డిప్యూటీ సీఎం డుమ్మా కొట్టడం ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
మొత్తంమీద సీఎం చంద్రబాబు కార్యక్రమాలకు పవన్ దూరంగా ఉండటం వెనుక రకరకాలుగా ప్రచారం సాగుతోంది. చాలా అంశాల్లో టీడీపీ నేతల నిర్ణయాన్ని పవన్ కల్యాన్ వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా అమరావతి విషయంలో సీఎం చంద్రాబాబు చేసుకుంటున్న ప్రచారంపై పవన్ తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్టు టాక్. ఇటీవల విజయవాడలో జనసేన నేతల సమావేశంలోనూ తన మనసులో మాటను వారితో పంచుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.
రాజధాని అంటే.. ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల నగరంగా ఉండాలి కానీ.. కేవలం ఈ ప్రాంతానికే పరిమితం కావొద్దని పవన్ అన్నట్టు సమాచారం. మరోవైపు లోకేష్ ను సీఎంగా ప్రకటించాలని టీడీపీ నేతలు చేస్తున్న అత్యూత్సాహం పైన పవన్ ఆగ్రహంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ అంశాలన్నీ కూడా పవన్ కల్యాణ్ అమరావతికి దూరం కావడానికి కారణాలుగా చెబుతున్నారు. మరోవైపు పవన్ కల్యాణ్ చేత ప్రధాని మోడీ కూడా గేమ్ ఆడిస్తున్నారనే ప్రచారం సైతం జరుగుతోంది. మొత్తంగా కూటమిలో జరుగుతున్న ఈ పరిణామాలు చూస్తుంటే మాత్రం.. 2029 ఎన్నికల్లో ఎవరిదారి వారిదే అన్నట్టుగా సాగడం ఖాయమనే టాక్ సైతం వినిపిస్తోంది..