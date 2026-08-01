Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Chittoor: రాంగ్ కాల్‌తో పరిచయం.!. ప్రియుడితో సీక్రెట్ గా మహిళ వివాహం.. ఏపీ ఘటనలో సినిమాలకు మించిన ట్విస్ట్‌లు.!

Chittoor: రాంగ్ కాల్‌తో పరిచయం.!. ప్రియుడితో సీక్రెట్ గా మహిళ వివాహం.. ఏపీ ఘటనలో సినిమాలకు మించిన ట్విస్ట్‌లు.!

Woman illicit affair in Chittoor: మొదట భర్తను చంపాలనుకొని స్కెచ్ వేసిన మహిళ.. ఆ తర్వాత మనసు మార్చుకొని పారిపోయి ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకున్న ఘటనలో మరోట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. చిత్తూరు ఘటనపై అధికారులు సైతం తలలు పట్టుకుంటున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 01, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:23 PM IST
Chittoor: రాంగ్ కాల్‌తో పరిచయం.!. ప్రియుడితో సీక్రెట్ గా మహిళ వివాహం.. ఏపీ ఘటనలో సినిమాలకు మించిన ట్విస్ట్‌లు.!
Image Credit: chittoorwomanillicitaffair

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
హైదరాబాద్ ప్రయాణికులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. మెట్రో, ఆర్టీసీకి ఒకే టికెట్..!!
2
3
4
5