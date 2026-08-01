Wife leaves husband and children in chittoor: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని చిత్తూరులో ఇటీవల ఒక వివాహిత భర్త, ఇద్దరు పిల్లల్నివదిలేసి ఇన్ స్టా లవర్ కోసం ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోయింది. మరోవైపు భర్త తన భార్య కన్పించడంలేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. చిత్తూరు జిల్లా గుడుపల్లి మండలం గుడికొత్తూరు గ్రామంలో చోటు చేసుకున్న ఘటన స్థానికంగా రచ్చగా మారింది. స్థానికంగా ఉండే చిరంజీవికి, శోభ(27) అనే మహిళతో 8 ఏళ్ల క్రితం వివాహం కాగా.. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. ఇటీవల రాంగ్ కాల్ తో శోభకు గుంటూరు జిల్లా కండ్రిగకు చెందిన బాలాజీ నాయక్ తో పరిచయం ఏర్పడింది.
ప్రియుడిపై మోజుతో భర్త, పిల్లలను వదిలేసి వేరే కాపురం పెట్టిన వివాహిత
మొదట భర్తను చంపాలనుకొని స్కెచ్ వేసి.. తర్వాత మనసు మార్చుకొని పారిపోయి ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకున్న వివాహిత
చిత్తూరు జిల్లా గుడుపల్లి మండలం గుడికొత్తూరు గ్రామానికి చెందిన చిరంజీవికి శోభ(27) అనే మహిళతో 8 ఏళ్ల… pic.twitter.com/C0QF4uspGx
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 1, 2026
అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. వీరి యవ్వారం కాస్త భర్తకు తెలియడంతో భర్తను లేపేద్దామని భావించారు. కానీ ఆ తర్వాత మనసు మార్చుకున్న వివాహిత భర్త, పిల్లల్ని వదిలేసి పారిపోయింది. కుప్పంలో ఓ గుడిలో పెళ్లి చేసుకున్న శోభ, బాలాజీ నాయక్ పెళ్లి చేసుకున్నారు.ఆ తర్వాత శోభ మరో యువకుడితో కలిసి బెగ్గిలిపల్లిలో ఉంటున్నట్టు గుర్తించారు.
దీనిపై పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. వివాహిత ప్రియుడు మాత్రం తనను పెళ్లిచేసుకొకుంటే చచ్చిపోతానని శోభ బలవంతం పెట్టిందని చెప్పాడు. ఆమె బలవంతం వల్ల పెళ్లి చేసుకున్నానని చెప్పాడు.
ఆమె భర్త రోజు కొట్టడం , వేధించడంవల్ల ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుందని చెప్పాడు. దీంతో డైవర్స్ తీసుకొకుండా పెళ్లి చేసుకొవడం ఏంటని పోలీసులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఈ రచ్చ కాస్త స్థానికంగా రెండు కుటుంబాల మధ్య తీవ్ర దుమారంగా మారింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు వారిని కౌన్సెలింగ్ కు తరలించారు.
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