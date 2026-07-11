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Konaseema: ఇది మరీ అన్యాయం.!. బంధువుల మీద కోపంతో భర్తపై యాసిడ్ దాడి చేసిన భార్య.. అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Konaseema Wife acid attacks incident:  తన  ఉద్యోగంను పర్మినెంట్ చేస్తామని  చెప్పి డబ్బులు తీసుకుని బంధువులు వేధిస్తుండటంతో దుర్గాభవానీ  ఆగ్రహంతో ఊగిపోయింది.ఈ క్రమంలో భర్తపై తన కోపాన్ని చూపించింది. కోనసీమలో జరిగిన  ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 11, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:23 PM IST
Konaseema: ఇది మరీ అన్యాయం.!. బంధువుల మీద కోపంతో భర్తపై యాసిడ్ దాడి చేసిన భార్య.. అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..
Image Credit: konaseemaacidattackvictimarjunkumar

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Konaseema: ఇది మరీ అన్యాయం.!. బంధువుల మీద కోపంతో భర్తపై యాసిడ్ దాడి చేసిన భార్య.. అసలు మ్యాటన్ ఏమిటంటే..?..
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