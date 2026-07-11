/Konaseema: ఇది మరీ అన్యాయం.!. బంధువుల మీద కోపంతో భర్తపై యాసిడ్ దాడి చేసిన భార్య.. అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Wife acid attacks on husband in konaseema: ఇటీవల భార్యభర్తలకు చెందిన దారుణ ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. వీరి వల్ల పవిత్రమైన వివాహ బంధం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. కొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యలను కాటికి పంపుతున్నారు. ఒకప్పుడు భర్తలు తమ భార్యల్ని ఎక్కువగా వేధిస్తుండటం, దారుణాలకు పాల్పడిన ఘటనలు వార్తలలో ఉండేవి. కానీ ప్రస్తుతం కొన్ని చోట్ల సీన్ రివర్స్ లా మారిందని మగాళ్లు ఆందోళనల్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అన్నింట్లో రాణిస్తున్నాం.. మరీ క్రైమ్ లో ఎందుకు వెనక ఉండాలని అనుకున్నారో ఏంటో కానీ.. కొంత మంది కంత్రి మగాళ్లకు సమానంగా ఇటీవల కొంత మంది మహిళా మణులు కిలేడీల్లా మారి హత్యలు, దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీలోని కోనసీమ జిల్లాలో దారుణ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, ముమ్మిడివరం మండలం థానేలంక గ్రామంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. అర్జున్ కుమార్, దుర్గా భవానీ దంపతులు. అయితే భార్య దుర్గాభవానీ ఆస్పత్రిలో కాంట్రక్ట్ విభాగంలో నర్సుగా పనిచేస్తుంది. ఆమెను పర్మినెంట్ చేయిస్తామని చెప్పి భర్త తరపు బంధువులు ఆమె నుంచి డబ్బులు తీసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత ఎన్నిసార్లు అడిగిన ముఖం చాటేశారు. దీంతో తరచుగా భార్యభర్తల మధ్య ఈ విషయంలో గొడవలు జరిగేవి. ఈ క్రమంలో దుర్గా భవాని ఆవేశంలో ఊగిపోయి.. అర్జున్ కుమార్పై తన ప్రతాపం చూపించింది. బాత్రూమ్ లో ఉపయోగించే యాసిడ్ తో దాడి చేసింది.
అతని ముఖం, శరీరంపై యాసిడ్ ను పోసి తన కోపాన్ని చూపించింది. దీంతో బాధితుడు గాయాల మంటలతో విలవిల్లాడిపోయి ఇంటి నుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టాడు. వెంటనే దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి వెళ్లాడు. అక్కడ వైద్యులు చికిత్స అందించారు. ఈ మేరకు స్థానికుల సమాచారంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
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