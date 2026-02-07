Wild Tiger: దొరికిన పెద్దపులిని ఎక్కడ వదిలేశారంటే..?

Rajamundry Operation Tiger Hunt: తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి వాసులను గత కొన్ని రోజులుగా కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేసిన పెద్దపులిని ఎట్టకేలకు అటవీ అధికారులు పట్టుకోవడంతో ప్రజలను హమ్మయ్య అంటూ గుండెల మీద చేయి వేసుకొని నిద్రపోయారు. అటవీ శాఖ అధికారులు, ఫుణె నుంచి వచ్చిన రెస్క్యూ నిపుణుల బృందం సంయుక్త వ్యూహంతో మండపేట నియోజకవర్గం రాయవరం మండలం కూర్మాపురం గ్రామంలో చాకచక్యంగా దాన్ని బంధించారు. పులిని రాజమహేంద్రవరం తరలించారు.
మహారాష్ట్రలోని తాడోబా ప్రాంతం నుంచి తెలంగాణ మీదుగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోని ఏలూరు జిల్లాలోకి వచ్చిన పులి వారం రోజులుగా తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని అభయారణ్యాలు, గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాలు, పొలాల్లో సంచరించింది. రాజా నగరం, రాజ మహేంద్రవరం గ్రామీణ మండలాల్లో 8 మూగ జీవాలను వధించింది. శుక్రవారం ఉదయం మండపేట మండలం కేశవరం పరిసరాల నుంచి కూర్మాపురంలోని పాలచర్ల రాజుకు చెందిన ఓ శిథిల గృహంలోకి చొరబడింది. పులి గాండ్రింపులతో స్థానికులు బెంబేలెత్తారు. అటవీ, పోలీసు, రెవెన్యూ శాఖల అధికారులు, రెస్క్యూ బృందాలు చేరుకొని దాన్ని బంధించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు.
ప్రజలు పెద్దసంఖ్యలో రావడంతో ఆపరేషన్కు అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. పులిపై మత్తు ఇంజక్షన్ ప్రయోగానికి నిపుణులు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటుండగా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం సమయంలో శిథిల గృహం నుంచి ఒక్కసారిగా బయటకొచ్చి వరి పొలాల్లోకి పరుగులు తీసింది. అక్కడి నుంచి శివారులోని ఇళ్ల సమీపంలోకి రావడంతో ఓ కానిస్టేబుల్ అందరినీ అప్రమత్తం చేశారు. అనంతరం దుర్గమ్మ గుడి సమీపంలోని కొలగాని సత్తిబాబుకు చెందిన పశువుల పాకలోకి చేరి సాయంత్రం వరకు దాదాపు ఐదుగంటల పాటు అక్కడే నిద్రపోయింది.
పులి ఎలా బయటకు వస్తుంది.. దాని కదలికలు ఎలా ఉంటాయో ముందుగానే అంచనా వేసిన నిపుణులు రెండు, మూడు ప్రాంతాల్లో వలలు వేసి, మత్తు ఇంజక్షన్ల గన్లతో సిద్ధమయ్యారు. ఆ పాక చుట్టూ, భవనాల మధ్య వలలు వేశారు. పాకలోని రెండు గేదెలపై పులి దాడికి ప్రయత్నించగా అవి తీవ్రంగా ప్రతిఘటించాయి. అనంతరం పులి బయటకు రాగా ఒకసారి గన్తో మత్తు ఇంజక్షన్ ప్రయోగించినా విఫలమైంది. వంద మీటర్ల దూరం వెళ్లిన పులిపై రెండోసారి ప్రయోగించగా మత్తెక్కి.. అక్కడి చెరువుగట్టు వద్ద పడిపోయింది. తర్వాత బోనులో బంధించి రాజమహేంద్రవరం తరలించారు. వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించి విశాఖపట్నంలోని జంతు సంరక్షణ కేంద్రానికి చేర్చనున్నారు అటవీశాఖ అధికారులు.
