Anantapur: వామ్మో.. మొగుడ్ని హత్య చేసి ఇంటి ముందు పాతిపెట్టిన మహా ఇల్లాలు.. మ్యాటర్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Woman brutally killed her drunk husband in Anantapur: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అందరి మధ్య, పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లిళ్లు చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండకుండా ఒకర్ని మరోకరు చంపుకుంటున్నారు. కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలు,మరికొంత మంది డబ్బులు కోసం కట్టుకున్నవారికి కాటికి పంపుతున్నారు. సుపారీలు ఇచ్చి మరీ హత్యలకు స్కెచ్ లు వేస్తున్న వారు కొంత మంది అయితే చిన్న చిన్న గొడవలకు తమ వారిని హత్యలు చేస్తున్నవారు మరికొంత మంది.ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని అనంతపురంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో అసలు నిజం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని అనంతపురంలో కొన్ని నెలల క్రితం ఒక ఘటన జరిగింది. కళ్యాణ దుర్గం మండలం పాత చెరువు గ్రామంలో హనుమంతు , సుకన్యలు నివాసం ఉంటున్నారు. వీరికి కూతురు ఉంది. అయితే... హనుమంతుకు విపరీతంగా తాగుడు అలవాటు ఉంది. ప్రతిరోజు తప్పతాగి వచ్చి భార్యతో గొడవలకు దిగేవాడు. తాగుడుకు డబ్బులు ఇవ్వమని వేధించేవాడు. నాలుగు నెలల క్రితం కూడా ఇలానే వేధించాడు. నోటికొచ్చినట్లు తిట్టి కొట్టాడు. ఇక లాభంలేదని విసిగి పోయిన సుకన్య రోకలి తీసుకుని తల మీద ఇష్టమున్నట్లు కొట్టింది. అతను కింద పడిపోయాడు. చాలా రక్తం పోయింది.
ఇక కూతురు, తల్లి తమ ఇంటి ముందు రాత్రంత గొయ్యితీసి మరీ అందులో భర్త డెడ్ బాడీని పెట్టారు. ఆ తర్వాత ఏమి కానట్లు ఇల్లంతా క్లీన్ చేసుకున్నాడు. తన భర్త ఎటో పనిమీద వెళ్లాడని తల్లి, కూతుళ్లు అందర్ని నమ్మించారు. ఇటీవల తల్లి, కూతుళ్లకు గొడవలు జరిగి అసలు నిజం వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఇరుగు పొరుగువారికి ఈ విషయం తెలియడంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సుకన్యను అదుపులోకి తీసుకుని తనదైన స్టైల్ లో విచారించగా తన భర్తను చంపినట్లు అంగీకరించింది. తప్పతాగి రోజు వేధిస్తున్నాడని అందుకు భరించలేక హత్య చేసినట్లు ఆమె ఒప్పుకుంది. దీంతో పోలీసులు ఆమెను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర దుమారంగా మారింది.
