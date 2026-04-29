NTR district: ఇష్టపడి ప్రేమ వివాహం.. మరోకరిపై మోజు పడి భర్తను ఏంచేసిందో తెలిస్తే హడలిపోవాల్సిందే..!.

Woman brutally killed her husband with the help of lover in ntr district: సమాజంలో వివాహ వ్యవస్థను కొంత మంది పూర్తిగా భ్రష్టుపట్టిస్తున్నారు. పెళ్లి చేసుకుని ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండకుండా హత్యలు,ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఎదుటి వారిని ఎలా చంపాలి, ఎలా సుపారీ ఇచ్చి హతమార్చాలని నానా పాట్లు పడుతున్నారు. చిన్న చిన్న విషయాల్ని పెద్దది చేసుకుని చేయరాని ఘోరాలు చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది ప్రేమ వ్యవహరాలకు మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. వీళ్లు కూడా కొన్ని రోజులు బానే ఉండి ఆతర్వాత కట్టుకున్న వారిని కాటికి పంపుతున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని తిరువూరు లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. బాణావతు తండాకు చెందిన వడిత్య రాజేష్, అలేఖ్య ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. కొన్ని రోజుల పాటు బానే ఉన్నారు. ఇంతలో అలేఖ్యకు కృష్ణసేన అనే వ్యక్తితో పరిచయంఏర్పడింది. చనువు కాస్త ఎక్కువై అది వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. ఈ క్రమంలో తమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భర్త రాజేష్ను హత్య చేయాలని కృష్ణసేన, అలేఖ్యలు స్కెచ్ వేశారు.
ఈ నెల 21న రాజేష్ను భార్య అలేఖ్య ఫుల్ గా మద్యం తాగించింది. పడిపోయిన తర్వాత, ఐరన్ రాడ్తో కొట్టి, దిండుతో ఊపిరాడకుండా ప్రియుడితో కలసి హత్య చేసింది. అనంతరం మృతదేహాన్ని కారులో ఎన్ఎస్సీ కాలువలో పడేసి రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించారు. మొదట రోడ్డు ప్రమాదంగా భావించారు.
కానీ ఈ కేసుపై రాజేష్ బంధువుల ఆందోళనలతో పోలీసులు సీరియస్గా దర్యాప్తు చేశారు. మద్యం బాటిల్ హోలోగ్రామ్ ఆధారంగా కీలక ఆధారాలు బైటపడ్డాయి. చివరికి భర్త హత్య వెనుక భార్య అలేఖ్యతో పాటు ఆమె ప్రియుడు కృష్ణసేన సహా నలుగురు ఉన్నట్లు తేల్చి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది.
