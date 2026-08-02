/Anantapur: ప్రియుడ్ని చీరతో మంచానికి కట్టేసి రొమాన్స్.!. ఇంతలో లబో దిబో అంటు అరుపులు.. మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్.!.

Woman cuts lover private part in Anantapur: ఇటీవల కొంత మంది సమాజంలో మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పెళ్లి చేసుకుని వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. తమ కామవాంఛల్ని తీర్చుకొవడానికి అడ్డమైన వేశాలు వేస్తున్నారు. దీంతో వారి కాపురాలు కాస్త కూలిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో దంపతులకు చెందిన ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ వివాహేతరం సంబంధాల ఘటనలో హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని అనంతపురంలో దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఏపీలోని అనంతపురంలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అనంతపురం రూరల్ మండలం రాచానపల్లికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ సురేశ్కు వివాహమైంది. అయిన కూడా అతగాడు , డ్రైవర్స్ కాలనీకి చెందిన ఒక మహిళతో పరిచయం పెంచుకున్నాడు. అది కాస్త క్రమ క్రమంగా వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. గత ఐదేళ్లుగా వీరిద్దరు సీక్రెట్ గా సహజీవనం చేస్తున్నారు.
అయితే.. ఆమెకు డిగ్రీ చదువుతున్న కూతురు ఉంది. కొంతకాలంగా సురేశ్, ఆమె కూతురిపై కన్నేశాడు. ఆమెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టాడు. పలు మార్లు ఆమెపై అఘాయిత్యంకు ప్రయత్నించాడు. యువతి తన తల్లికి చెప్పడంతో ఎలాగైన ప్రియుడికి బుద్ది చెప్పాలని ప్లాన్ చేసింది.
ఈ క్రమంలో శుక్రవారం రాత్రి సురేశ్ ఇంటికి వచ్చాడు. తియ్యని మాటలు చెబుతూ మహిళ మంచంపైకి తీసుకెళ్లింది. ఆ తర్వాత మాటల్లో దింపి..చీరతో సురేశ్ కాళ్లు, చేతులు కట్టేసింది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగి రొమాంటికి మూడ్ లొకి తీసుకెళ్లి.. వెంటనే కత్తితో అతని మర్మాంగాన్ని కోసేసింది. నా కూతురి జోలికి వస్తావా అంటూ అతగాడి మీద దాడి చేసింది. ఈ షాకింగ్ పరిణామంతో అతను లబో దిబో మంటూ కేకలు వేశాడు.
వెంటనే అరుపులు విన్న స్థానికులు అక్కడకు వచ్చిచూడగా రక్తంతో అతగాడు అరుస్తున్నాడు. దీంతో వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సురేష్ ను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర రచ్చగా మారింది.
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