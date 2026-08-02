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Anantapur: ప్రియుడ్ని చీరతో మంచానికి కట్టేసి రొమాన్స్.!. ఇంతలో లబో దిబో అంటు అరుపులు.. మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్.!.

Anantapur woman illicit affair: కొంతకాలంగా సురేశ్ తన కూతురిని వేధించడంతో మహిళ కోపం పెంచుకుంది. ఈక్రమంలో రాత్రికి ఎలాగైన గుణపాఠం చెప్పాలని ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. అనంతపురంలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 02, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:35 PM IST
Anantapur: ప్రియుడ్ని చీరతో మంచానికి కట్టేసి రొమాన్స్.!. ఇంతలో లబో దిబో అంటు అరుపులు.. మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్.!.
Image Credit: anantapurwomancutloverprivatepart

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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