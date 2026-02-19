English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Guntur News: ఏపీలో మరో ఘోరం.. టీవీ సౌండ్ తగ్గించమన్నందుకు భార్య ఏంచేసిందంటే..?

Guntur News: ఏపీలో మరో ఘోరం.. టీవీ సౌండ్ తగ్గించమన్నందుకు భార్య ఏంచేసిందంటే..?

Wife kills her husband in mangalagiri: భార్య టీవీ సౌండ్ తగ్గించమన్నందుకు భర్తపై దారుణంకు పాల్పడింది. మంగళగిరిలో జరిగిన ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకుని ఈ  పనులు ఏంటని స్థానికులు బిత్తరపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 19, 2026, 11:40 PM IST
  • మంగళ గిరిలో దారుణం..
  • భర్తను చంపిన భార్య..

Trending Photos

Kuja Gochar: త్వరలో కుంభరాశిలోకి గ్రహాల సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు.. ఈ 3 రాశుల వారు అపర కుబేరులు కాబోతున్నారు..!
5
Mangal Gochar 2026
Kuja Gochar: త్వరలో కుంభరాశిలోకి గ్రహాల సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు.. ఈ 3 రాశుల వారు అపర కుబేరులు కాబోతున్నారు..!
Sugarcane Juice Benefits: వేసవిలో చెరకు రసం..దాహాన్ని తీర్చే అమృతమే కాదు..ఆరోగ్యానికి వజ్రాయుధం!
6
sugarcane juice
Sugarcane Juice Benefits: వేసవిలో చెరకు రసం..దాహాన్ని తీర్చే అమృతమే కాదు..ఆరోగ్యానికి వజ్రాయుధం!
8th Pay Commission: గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయిస్ కు పెన్షనర్లకు కేంద్ర హోం శాఖ హెచ్చరిక.. అసలేం జరిగిందంటే..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయిస్ కు పెన్షనర్లకు కేంద్ర హోం శాఖ హెచ్చరిక.. అసలేం జరిగిందంటే..!
Lunar Eclipse 2026: మార్చి 3న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..
5
Chandra Grahanam 2026
Lunar Eclipse 2026: మార్చి 3న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..
Guntur News: ఏపీలో మరో ఘోరం.. టీవీ సౌండ్ తగ్గించమన్నందుకు భార్య ఏంచేసిందంటే..?

Woman kills her husband over tv sound dispute in Mangalagiri: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. చిన్న చిన్న విషయాలకే పరస్పరం దాడులు చేసుకుని హత్యల వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. కొన్ని చోట్ల భార్తలు తమ భార్యల్ని లేపేస్తుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని హత్యలు చేస్తున్నారు. వీటిలో వివాహేతర సంబంధాలు, ఆర్థికపర సమస్యలతో దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మరికొంత మంది క్షణికావేశంలో కూడా తమ కట్టుకున్న వారితో పాటు పిల్లల్ని కూడా  హత్యలు చేస్తున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ఏపీలోని గుంటూరులో వెలుగులోకి వచ్చింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. మంగళగిరిలోని టిడ్కో గృహ సముదాయంలో మొహమ్మద్, క్రాంతి దంపతులు నివసిస్తున్నారు. వీరిద్దరు ఏడాది క్రితం వీరు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. బుధవారం రాత్రి ఇంట్లో టీవీ చూస్తున్న సమయంలో భర్త మొహమ్మద్  కొంచెం సౌండ్ తగ్గించాలని తన భార్య క్రాంతిని కోరాడు. దీంతో భార్యభర్తల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అది కాస్త పెద్ద రచ్చగా మారింది.

ఇక కోపంలో   విచక్షణ కోల్పోయిన సదరు మహిళ వంటింట్లో కత్తి తీసుకుని వచ్చిమొహమ్మద్ ను ఇష్టమున్నట్లు పొడిచింది. దీంతో అతను అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. వెంటనే అరుపులు విన్న చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు వచ్చారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు వచ్చి చూసేవరకు అతను రక్తపు మడుగులో ఉన్నాడు. అతను  మృతి చెందాడని పోలీసులు డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు.  

Read more: Mla Palla rejeshwar reddy:ఊసరవెల్లే సిగ్గు పడేలా నీ రాజకీయాలు.!. కడియం శ్రీహరిపై  పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

నిందితురాలు క్రాంతిని అదుపులోకి తీసుకుని, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కేవలం టీవీ సౌండ్ విషయంలో తలెత్తిన వివాదమా ..? లేదా మరేదైన ఉందా..?.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు టీవీ సౌండ్ కోసం హత్య ఏంట్రా బాబు అంటూ చుట్టుపక్కల వారు షాక్ అవుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

GunturMangalagiriAp politicsWife and HusbandFamily Dispute

Trending News