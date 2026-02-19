Guntur News: ఏపీలో మరో ఘోరం.. టీవీ సౌండ్ తగ్గించమన్నందుకు భార్య ఏంచేసిందంటే..?

Woman kills her husband over tv sound dispute in Mangalagiri: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. చిన్న చిన్న విషయాలకే పరస్పరం దాడులు చేసుకుని హత్యల వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. కొన్ని చోట్ల భార్తలు తమ భార్యల్ని లేపేస్తుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని హత్యలు చేస్తున్నారు. వీటిలో వివాహేతర సంబంధాలు, ఆర్థికపర సమస్యలతో దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మరికొంత మంది క్షణికావేశంలో కూడా తమ కట్టుకున్న వారితో పాటు పిల్లల్ని కూడా హత్యలు చేస్తున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ఏపీలోని గుంటూరులో వెలుగులోకి వచ్చింది.
గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. మంగళగిరిలోని టిడ్కో గృహ సముదాయంలో మొహమ్మద్, క్రాంతి దంపతులు నివసిస్తున్నారు. వీరిద్దరు ఏడాది క్రితం వీరు ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. బుధవారం రాత్రి ఇంట్లో టీవీ చూస్తున్న సమయంలో భర్త మొహమ్మద్ కొంచెం సౌండ్ తగ్గించాలని తన భార్య క్రాంతిని కోరాడు. దీంతో భార్యభర్తల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అది కాస్త పెద్ద రచ్చగా మారింది.
ఇక కోపంలో విచక్షణ కోల్పోయిన సదరు మహిళ వంటింట్లో కత్తి తీసుకుని వచ్చిమొహమ్మద్ ను ఇష్టమున్నట్లు పొడిచింది. దీంతో అతను అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. వెంటనే అరుపులు విన్న చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు వచ్చారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు వచ్చి చూసేవరకు అతను రక్తపు మడుగులో ఉన్నాడు. అతను మృతి చెందాడని పోలీసులు డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు.
నిందితురాలు క్రాంతిని అదుపులోకి తీసుకుని, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కేవలం టీవీ సౌండ్ విషయంలో తలెత్తిన వివాదమా ..? లేదా మరేదైన ఉందా..?.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు టీవీ సౌండ్ కోసం హత్య ఏంట్రా బాబు అంటూ చుట్టుపక్కల వారు షాక్ అవుతున్నారు.
